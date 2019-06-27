Певца Александра Серова заподозрили в ношении памперсов
Москва, 27 июня. Поклонники исполнителя известного песни «Я люблю тебя до слез» Александра Серова отметили, что их кумир серьезно изменился за последнее время. По их мнению, он стал полнее и лишился своей прежней привлекательности.
Особенно поклонников удивил последний концерт Серова, где тот выступал в плохо сидящем пиджаке, с неудачной прической и обвисшим подбородком. Внешний вид некогда популярного певца многие охарактеризовали как «запущенный».
Однако больше всего их удивила странная выпуклость под брюками певца. Многие предположили, что певец вынужден носить памперс из-за недержания. Согласно одной из версий, к этому привело злоупотребление алкоголем.
В прошлом году Серову один раз пришлось отменять концерты из-за проблем со здоровьем – певец сломал ногу. Александр Серов заявил, что причиной отмены концерта стали вопросы по сборам с мероприятия. Музыкант подчеркнул, что организаторами выступления являются его друзья, поэтому по мероприятию «нет никаких конфликтов».
Ранее в Сети обсуждалась состояние здоровья другого певца, которого тоже подозревают в неумеренном потреблении спиртных напитков. Речь идет об Игоре Николаеве, которого видели с супругой в одном из ресторанов Юрмалы. Ряд пользователей Сети полагают, что Николаев в последнее время сильно сдал, что может являться следствием возможного алкоголизма певца – об этом говорят свежие розовые пятна на лице и шее Николаева.