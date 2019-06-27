Украинского гастарбайтера бросили умирать в польском лесу

Москва, 27 июня. В Польше владелица предприятия по производству гробов вывезла в лес потерявшего сознание во время работы украинца и оставила там умирать, сообщает Gazeta Wyborcza. Эксперты утверждают, что уезжающие в Польшу украинцы часто становятся жертвами жестокого обращения со стороны местных работодателей.

По данным издания, в жаркий день работнику столярного цеха стало плохо. Владелица фирмы запретила звонить в скорую и отправила всех домой. Позже выяснилось, что украинец, работавший в Польше нелегально, просто исчез, как и еще один его коллега, так же приезжий из Украины.

Тело мужчины нашли лесники недалеко от города Вонгровец. На родине у него остались трое детей. Начальница украинца арестована.

Портал «Обозреватель» сообщает, что уезжающие на заработки в Польшу украинцы нередко становятся жертвами жестокого обращения со стороны местных работодателей.

«Даже официально устроенных украинцев могут выбросить на улицу, как рабов», — заявил глава профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько.

Махинько отметил, что случай с погибшим работником далеко не единственный. Ранее на остановке бросили мужчину, который поранил ногу, а позже рана загноилась.

Еще один страшный случай произошел с украинкой Еленой Романенко. Она работала в гладильном цеху. В результате несчастного случая каток затянул ее руку, которую впоследствии пришлось ампутировать. При этом травмы были бы менее значительными, если бы работодатель не запретил спасателям разрезать болгаркой гладильную установку. Вытащить конечность удалось только через час.

По данным Министерства социальной политики Украины, каждый год на сезонные работы за границу отправляется около 9 млн украинцев. При этом в последние годы эти показатели стремительно растут.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил ранее, что массовый выезд населения на заработки в другие страны — это не катастрофа, а «мегавызов». При этом еще осенью 2018 года министр называл ситуацию с оттоком трудоспособных граждан «катастрофической» и заявлял, что Киеву необходимо срочно решить миграционный вопрос, передавал RT.