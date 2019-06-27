Россиянам могут начать бесплатно раздавать еду

Депутат Сергей Вострецов внес в Госдуму проект о безвозмездной реализации продуктов. Текст документа находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

«Мы предлагаем создать механизм, при котором торговые сети смогут раздавать нуждающимся россиянам продукты с истекающим сроком годности. Если они решатся на такой шаг сейчас, то по действующему законодательству он будет расценен как передача права собственности на товар на безвозмездной основе, а она облагается НДС. И платить придется представителям бизнеса, что превращает желание помочь другим в дополнительные расходы», — рассказал Вострецов.

Именно поэтому данным документом в Налоговом кодексе РФ предлагается прописать, передача каких именно товаров не подлежит налогообложению, отметил депутат.

«Торговым сетям станет выгоднее раздавать еду, чем платить за уничтожение испортившихся продуктов или просто выбрасывать их на помойку, вперемежку с бытовыми отходами, создавая угрозу экологии, что сейчас мы повсеместно наблюдаем. Такая форма передачи станет взаимопомощью», — пояснил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Согласно тексту самого законопроекта, речь идет о «продуктах в натуральном или переработанном виде, употребляемых в пищу, а также бутилированной питьевой воде». При этом уточняется, что предлагаемые нормы не коснутся продуктов детского и диетического питания, а также алкоголя.

«Эти товары не относятся к продуктам питания, выведены в другую категорию и регулируются иными положениями законодательства», — уточнил Вострецов.

Парламентарий также рассказал, что одним из факторов, подтолкнувших его к подготовке инициативы, стали статистические данные. По словам члена фракции «Единая Россия», в стране ежегодно выбрасывается более 4 млн тонн просроченных продуктов.

«Обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу, считает необходимым и Роспотребнадзор. Это одно из предложений службы, подготовленных в этом месяце по запросу Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека», — подытожил Вострецов.

Соавтор законопроекта Юрий Волков, в свою очередь, напомнил, что подобные нормы законодательства действуют во многих европейских странах.

«Например, в 2015 году парламент Франции принял закон о борьбе с излишками пищевых отходов и запретил супермаркетам уничтожать непроданные продукты питания, которые еще можно употреблять в пищу», — рассказал депутат.

По словам члена комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, магазины обязаны бесплатно отдавать такие продукты благотворительным организациям.

«Будем надеяться, что коллеги поддержат нашу инициативу, а следовательно, и наш народ», — добавил Волков.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.