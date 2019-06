Балалаечник из Перми рассказал, как музыканты Queen обратили внимание на его творчество

Пермь, 27 июня. Пермский балалаечник Андрей Киряков записал кавер на песню группы Queen Show must go on. Позже его композиция появилась на официальной странице легендарной британской рок-группы в Instagram.

Музыкант рассказал журналистам «360», что записал трек для своего сольного концерта в Перми. Он не ожидал, что музыканты Queen обратят внимание на его творчество. Киряков подчеркнул, что узнал об этом от супруги, находясь на гастролях.

«Все начали звонить, спрашивать, а мне до сих пор не верится, что это они. Трек был выложен четыре месяца назад. И вдруг сейчас столько внимания, СМИ гудят», — рассказал пермский музыкант.

Музыканты Queen отметили мастерское исполнение композиции.

«Потрясающая версия! Спасибо Андрею Кирякову за это! «Queen на трех балалайках» из России», — написали в официальном аккаунте группы.

Киряков рассказал, что также сделал каверы на творчество Светланы Лободы и Сергея Жукова и эти исполнители также репостили его композиции. Еще музыкант признался, что любит рок-музыку.

«Я бы хотел с «Алисой» сыграть, моя любимая группа. Очень люблю группу Metallica, надо бы и к ним сделать кавер», — заявил Киряков.

Он рассказал, что является большим фанатом Михаила Горшенева, который был более известен как Горшок, и обязательно сделает к его дню рождения трек.

Ранее стало известно, что совместное состояние оставшихся в живых музыкантов группы Queen превысило состояние британской королевы Елизаветы II. Этому способствовал успех художественного фильма «Богемская рапсодия», которая рассказывает о пути коллектива к успеху. Так, состояние Брайана Мэя, Джона Дикона и Роджера Тейлора оценивается в 445 млн фунтов стерлингов, а у королевы Елизавета II оно составляет 370 млн фунтов стерлингов.

Напомним, Queen была основана в 1970 году. Группа выпустила пятнадцать студийных и пять концертных альбомов. В 1991 году вокалист группы Фредди Меркьюри умер от СПИДа, с 1995 года Queen прекратила студийную деятельность, однако продолжила гастроли с другими вокалистами.