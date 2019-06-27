Эксперт предупредил, что Данию ждут убытки из-за задержки «Северного потока –2»

Москва, 27 июня. Недавнее заявление главы австрийской нефтегазовой компании OMV Райнера Зеле о возможном переносе запуска газопровода «Северный поток – 2» является намеком датскому руководству на негативные последствия его действий. Так считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков

Зеле ранее допустил, что «Северный поток – 2» может быть запущен позже запланированного срока, назвав главной виновницей этого Данию, которая затянула согласование маршрута в ее территориальных водах.

«Это теоретическая возможность. Нужно подождать, когда Дания все же выдаст документы. Но чем позднее разрешение будет предоставлено, тем задержка в сдаче проекта в эксплуатацию может стать реальней», — сказал Зеле.

По словам специалиста, Дания затягивает процесс из-за того, что на нее давят американцы. Если бы не влияние США, Дания бы оперативно выдала разрешение, как это было с «Северным потоком – 1». Ее заявления об «неэкологичности» трубопровода – политизированы, полагает эксперт.

«Ведь сами датчане признали, что этот маршрут наиболее экологичен и безопасен. А после того, как «Северный поток – 1» был проложен и введен в эксплуатацию, за ним уже годами ведется наблюдение. Результаты показывают: подобные газопроводы в принципе не наносят какого-либо ущерба в принципе», — сказал Юшков.

Ранее член правления «Газпрома» Сергей Кузнец предположил, что Дании придется компенсировать убытки, возникшие из-за задержки ввод трубопровода в строй. Еще 17 апреля Nord Stream 2 подала апелляцию на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) провести третий процесс консультаций по согласованию маршрута.

«Кроме того, если проект будет задержан, судебные решения заставят датчан компенсировать убытки. В зависимости от времени задержки, суммы будут расти, но в любом случае станут немалыми. Ведь компенсаций потребует не только Европа, но и Россия. Речь будет идти о миллиардных убытках», ― приводит слова Юшкова «Экономика Сегодня».

Российский газопровод «Северный поток — 2» соединит РФ и Германию через Балтийское море. Москва неоднократно подчеркивала, что газопровод является исключительно экономическим проектом, и заявления ряда государств о том, что он якобы имеет отношение к геополитике, ничем не обоснованы. Наиболее активно против строительства «Северного потока — 2» выступают Украина и США.