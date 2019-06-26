Кадыров пожелал успехов новому главе Ингушетии

Москва, 26 июня. Глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматову успехов в достижении стабильности и единства общества.

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и попросил его ввести в курс дел нового главу Ингушетии, Калиматова.

Кадыров в своем Telegram-канале выразил уверенность, что Евкуров «будет и далее трудиться во благо России и родной Ингушетии».

«Я желаю Махмуд-Али Макшариповичу успехов в решении задач дальнейшего социально-экономического развития Ингушетии, достижения стабильности и единства общества», — отметил глава Чечни.

В понедельник, 24 июня, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров попросил президента РФ Владимира Путина досрочно отправить его в отставку, передавал RT. Евкуров поблагодарил земляков за поддержку во всех начинаниях, направленных на благо жителей Ингушетии. Комментируя свою отставку, Евкуров отметил, что решение долго продумывалось, этот шаг может консолидировать общество. Евкуров сообщил, что сейчас ему не известно, кто займет его пост в случае отставки.

Евкуров возглавил Ингушетию в 2008 году, в крайне сложный период развития региона, пишет НСН. Рискуя собственной жизнью, пережив покушение, Евкуров поборол в Ингушетии терроризм. Кроме того, на посту главы региона Евкуров привлек в республику федеральные средства, которые были направлены на улучшение социальной сферы. Глава Ингушетии не раз доказывал свою преданность ингушскому народу и традициям, чем заслужил имя патриота и звание Героя России.

Как сообщил «Царьград», Евкуров, комментируя свое решение, заявил, что где бы и в каком бы качестве он ни работал в дальнейшем, душой и сердцем он навсегда останется с Ингушетией.