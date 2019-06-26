ПАСЕ избрала представителя Хорватии новым генеральным секретарем

Страсбург, 26 июня. Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали генеральным секретарем организации главу МИД Хорватии Марию Пейчинович-Бурич. Об этом сообщила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Пейчинович-Бурич получила абсолютное большинство голосов — 159. Она будет занимать пост главы ПАСЕ пять лет, до 2024 года.

«Важно укрепить диалог между ПАСЕ и Комитетом министров Совета Европы, укрепить диалог между нашими государствами-членами. Я буду работать в этом направлении», — заявила новый генеральный секретарь организации.

Она выразила надежду, что сможет совместной работой с членами ПАСЕ укрепить организацию и добиться мира, и благосостояния для сограждан.

В настоящий момент пост генерального секретаря занимает Турбьерн Ягланд. Его полномочия закончатся осенью 2019 года. Он возглавлял организацию с 2009 года, повторно переизбравшись в 2014 году.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы в полном объеме возвратила полномочия российской делегации. За принятие резолюции проголосовали 116 парламентариев, против — 62. Все санкционные поправки в документе были отклонены. Глава группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ представитель Нидерландов Тини Кокс подчеркнул, что Россия остается в ПАСЕ без всяких ограничений.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возвращение России в ПАСЕ является торжеством здравого смысла. По ее словам, «русофобская часть» организации внесла более 200 поправок, однако ей не удалось сорвать принятие резолюции. Спикер Совета Федерации подчеркнула, что ПАСЕ приняла взвешенное и беспристрастное решение.

Напомним, что ПАСЕ лишила Россию права голоса в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Москва перестала участвовать в заседаниях ПАСЕ, а также с 2017 года платить членские взносы, сообщает «Газета.ru»