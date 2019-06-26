Ростуризм назвал число российский туристов, находящихся в Грузии

Москва, 26 июня. В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они должны вернуться домой до 8 июля, сообщили в Ростуризме.

Согласно полученным от туроператоров данным, в Грузии на данный момент находятся 930 туристов. Они вернутся в Россию в плановом порядке до 8 июля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства, с 21 по 26 июня в Россию уже вернулись 570 туристов.

Ростуризм направил всем туроператорам рекомендации приостановить продажу туров, а также отдельных туристских услуг в Грузию. Туроператоры подтвердили отмену программ.

В Ростуризме с 21 июня работает горячая линия. Звонки принимают ежедневно с 8.00 до 24.00 по московскому времени. На нее уже поступило 553 звонка. Сейчас звонков стало значительно меньше.

Ситуация в Грузии обострилась после того, как грузинская оппозиция организовала массовые беспорядки и сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия, передавала «СвободнаяПресса». Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

После этого протесты продолжились. Основные требования — отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии в связи с применением полицейскими силы в первый день протестов, а также освобождение всех задержанных участников митинга, сообщал «Царьград».

Бывший председатель правительства России Сергей Степашин уверен, что беспорядки в Тбилиси были организованы Госдепартаментом США. По его словам, грузинские политики ничего не делают без согласования с американским послом.

На фоне эскалации политической напряженности в Грузии президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в эту страну.

Как сообщал RT, Минтранс России разработает универсальную методику оценки финансовых потерь авиакомпаний в случае приостановки полетов по независящим от них причинам. Как уточнили в ведомстве, методика установит порядок расчета прямых убытков перевозчика и от упущенной выгоды.