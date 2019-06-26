Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Климкин заявил, что Киев не будет рассматривать ноту МИД РФ об украинских моряках

31
0 Оставить комментарий

Климкин заявил, что Киев не будет рассматривать ноту МИД РФ об украинских моряках

Киев, 26 июня. Украина не будет рассматривать условия, предложенные Россией для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Павел Климкин.

Ранее Россия направила ноту в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины с указанием возможных вариантов освобождения украинских моряков.

«В этой ноте россияне пытаются заставить нас признать судебное преследование, которое ведется против наших моряков, а косвенно — и оккупацию Крыма, а также требуют действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством России. Так не будет», — написал Климкин в своем Facebook.

Также он обвинил Россию в «нежелании» выполнять требование Международного трибунала ООН по морскому праву, заявив, что международные документы, где сторонами являются оба государства, дают России возможность «решить все свои внутренние процедурные аспекты» в вопросе освобождения моряков, пишет RT.

Ранее Министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором прокомментировало реакцию украинской стороны на российскую ноту по Керченскому инциденту.

Согласно решения Международного трибунала по морскому праву от 25 мая, до 25 июня включительно Украина и Россия должны были предоставить первоначальную информацию относительно выполнения предписанных Трибуналом временных мер по освобождению моряков и кораблей, задержанных при нарушении морской границы РФ в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Россия направила свою ноту 25 июня в Трибунал и в посольство Украины в Москве.

Российская нота содержала позицию РФ по данному вопросу, напоминающую, что процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву, неприменимы к данной ситуации. Кроме того, Трибуналом не было зафиксировано решение вопроса о юрисдикции в рамках дальнейшего разбирательства.

«К сожалению, реакция украинской стороны на российскую ноту еще раз подтверждает, что ее интересует не столько судьба моряков, сколько сохранение возможности на ней спекулировать», — отметили в МИД РФ.

Напомним, что три корабля ВМСУ — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — в конце ноября 2018 года попытались незаконно пересечь государственную границу России и попасть в российские территориальные воды, несмотря на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров Черноморского флота, и сотрудников погранслужбы ФСБ остановиться. Погранслужбе пришлось арестовать корабли и их экипаж за нарушение государственной границы РФ.

infox - new
Автор: Антон Зарубин
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров