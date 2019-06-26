Климкин заявил, что Киев не будет рассматривать ноту МИД РФ об украинских моряках

Киев, 26 июня. Украина не будет рассматривать условия, предложенные Россией для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Павел Климкин.

Ранее Россия направила ноту в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины с указанием возможных вариантов освобождения украинских моряков.

«В этой ноте россияне пытаются заставить нас признать судебное преследование, которое ведется против наших моряков, а косвенно — и оккупацию Крыма, а также требуют действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством России. Так не будет», — написал Климкин в своем Facebook.

Также он обвинил Россию в «нежелании» выполнять требование Международного трибунала ООН по морскому праву, заявив, что международные документы, где сторонами являются оба государства, дают России возможность «решить все свои внутренние процедурные аспекты» в вопросе освобождения моряков, пишет RT.

Ранее Министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором прокомментировало реакцию украинской стороны на российскую ноту по Керченскому инциденту.

Согласно решения Международного трибунала по морскому праву от 25 мая, до 25 июня включительно Украина и Россия должны были предоставить первоначальную информацию относительно выполнения предписанных Трибуналом временных мер по освобождению моряков и кораблей, задержанных при нарушении морской границы РФ в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Россия направила свою ноту 25 июня в Трибунал и в посольство Украины в Москве.

Российская нота содержала позицию РФ по данному вопросу, напоминающую, что процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву, неприменимы к данной ситуации. Кроме того, Трибуналом не было зафиксировано решение вопроса о юрисдикции в рамках дальнейшего разбирательства.

«К сожалению, реакция украинской стороны на российскую ноту еще раз подтверждает, что ее интересует не столько судьба моряков, сколько сохранение возможности на ней спекулировать», — отметили в МИД РФ.

Напомним, что три корабля ВМСУ — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — в конце ноября 2018 года попытались незаконно пересечь государственную границу России и попасть в российские территориальные воды, несмотря на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров Черноморского флота, и сотрудников погранслужбы ФСБ остановиться. Погранслужбе пришлось арестовать корабли и их экипаж за нарушение государственной границы РФ.