МИД РФ направил ноты трибуналу ООН и Украине по инциденту в Керченском проливе

Москва, 26 июня. Россия направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины в связи с инцидентом в районе Керченского пролива, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В документах сообщается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года, продолжается. При этом отмечается, что у Украины, согласно российскому законодательству, имеются возможности поспособствовать освобождению моряков и кораблей.

МИД РФ также подтвердил позицию Москвы, что ситуация с украинскими моряками после инцидента в районе Керченского пролива не могла рассматриваться Трибуналом.

Напомним, в конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от Москвы освободить украинские военные корабли и моряков. Однако прекратить уголовное дело от Москвы не требовали. Трибунал также ждет от РФ и Украины отчеты по событиям в Керченском проливе до 25 июня. Москва заявила ранее, что не станет принимать участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что «процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву, неприменимы к данной ситуации».

«К сожалению, реакция украинской стороны на российскую ноту еще раз подтверждает, что ее интересует не столько судьба моряков, сколько сохранение возможности на ней спекулировать», — подытожили в ведомстве.

В конце ноября прошлого года три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на украинских кораблях. Глава российского МИД подчеркнул, что целью Киева было спровоцировать международный скандал, чтобы решить внутренние проблемы страны, сообщала «Газета.ру».

После инцидента украинский президент Петр Порошенко ввел военное положение. Российский лидер Владимир Путин также назвал события в Керченском проливе провокацией, заранее спланированной киевскими властями. Президент РФ пояснил, что все это потребовалось Порошенко, чтобы поправить свой низкий рейтинг перед президентскими выборами.

Отметим, что решение отправить три военных корабля в российские воды стало поводом для возбуждения уголовного дела против Порошенко, которого заподозрили в госизмене. В общей сложности экс-президент стал фигурантом восьми уголовных дел.