Истребители и вертолеты поразили зрителей авиашоу на форуме «Армия-2019». ФАН-ТВ

Пять воздушных динамических показов с участие пилотажных групп ВКС прошло в небе над аэродромом Кубинка.

Международный военно-технический форум «Армия-2019» подготовил для гостей обширную программу. И если вся мощь отечественных технических разработок показана в парке «Патриот», то авиационные достижения можно увидеть на аэродроме «Кубинка». Статическая экспозиция здесь — это более пятидесяти самолетов и вертолетов. Впервые показали аналог российской базы, развернутой в Сирии на аэродроме Хмеймим. Воссозданы бытовые условия жизни военных и используемая на базе техника: комплексы С-400 и Панцирь-С, беспилотники и самолеты Су-24М и Су-25.

«Впечатления самые наилучшие, позитивные. Я уже сюда не первый год приезжаю, вот семью приучаю. Дочь уже второй год ездит на форум. В прошлый раз смотрели Ми-26Т2В, в этот раз тоже зашли. Он немножко в другой компоновке, но в общем все здорово», — делится впечатлениями постоянный зритель Владимир Никитин.

Накануне Кубинку посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ему представили модернизированную модель вертолета Ми-26Т2В. Уже сейчас обновленный вертолет подготовили для поставок министерству.

«От обычного вертолета Ми-26 отличается интегрированным комплексом радиоэлектронного оборудования, так называемая, стеклянная кабина. Также вертолет оборудован энергосберегающими креслами, при внештатной посадке они позволяют выжить экипажу. Вертолет оснащается очками ночного видения и все оборудование адаптировано под очки ночного видения», — поясняет директор проекта Ми-26Т2В Алексей Травкин.

Пять динамических показов пилотажных групп ВКС, пожалуй, самая зрелищная часть авиапрограммы. Таких воздушных элементов не делает никто в мире. Пилотная группа «Стрижи» на истребителях МиГ-29 выполнила сложнейшие элементы высшего пилотажа. Команда не меняла свой состав с 2015 года, все шесть самолетов в некоторых элементах находятся меньше, чем в метре друг от друга.

В небе показали «Бочку», «Тюльпан», «Зеркало». Истребители перестаивались из треугольника в пирамиду и разлетались навстречу друг другу во время вращений. Примечательно и то, что все МиГ-29 находятся именно в той комплектации, в которой обычно выполняют военные задачи. После «Стрижей» в небе оказались не менее известные «Русские Витязи» на истребителях Су-30СМ. После вертолетная часть «Беркуты», которые единственные в мире выполняют демонстрации на боевых вертолетах Мин-28Н «Ночной охотник».