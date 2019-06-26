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Делегации семи стран покинули летнюю сессию ПАСЕ из-за России

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Делегации семи стран покинули летнюю сессию ПАСЕ из-за России

Страсбург, 26 июня. Делегации Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Польши и Словакии вслед за Украиной покинули летнюю сессию ПАСЕ. Об этом сообщил украинский депутат Леонид Емец.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы окончательно утвердила резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Данное решение вызвало бурю негодования со стороны некоторых стран-участниц. Так, после подтверждения полномочий России в ПАСЕ делегация Украины покинула зал заседаний. Позднее украинская делегация обратилась к Верховной раде с требованием срочно рассмотреть вопрос о приостановке членства Украины в ПАСЕ.

«Вчера украинская делегация в ПАСЕ заявила о демарше. Сегодня Польша, Литва, Словакия, Эстония и Грузия вместе с Украиной стали вместе. Делегации объявили о недопустимости снятия санкций с России. И об угрозе от такого решения для самого существования ПАСЕ», — написал Емец на своей странице в Facebook.

Напомним, в 2014 году делегация России была лишена своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы. Позднее российская сторона приняла решение о временной приостановке своего участия в деятельности организации, а также прекратила выплату членских взносов в бюджет Совета Европы, в результате чего организация оказалась в тяжелом финансовом положении.

25 июня члены ПАСЕ проголосовали за возвращение российской делегации в ассамблею. Представители Франции, Италии, Испании, Португалии, Норвегии, Австрии, Словакии, Турции, Исландии, Кипра и Азербайджана в полном составе поддержали возвращение России в ПАСЕ.

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Автор: Артем Никулин
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