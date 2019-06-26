Боевики обстреляли населенные пункты в трех провинциях Сирии

Дамаск, 26 июня. Боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ) продолжают обстреливать населенные пункты в Сирии, несмотря на действующий режим прекращения огня. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Джубб-Эз-Зарур, Икко, Мамухия, Эль-Арейм, Айн-Эль-Кантара, Сафсафа, Айн-Эль-Ашра провинции Латакия, Хамамият, Телль-Метвази провинции Хама, Ниц и Эль-Бурайдж провинции Алеппо», — сказал он​​​.

Российский генерал в очередной раз напомнил, что ЦПВС призывает главарей НВФ отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования.

Также он отметил, что с начала процесса урегулирования российский Центр провел 2148 гуманитарных акций в Сирии, а общий весь гуманитарного груза составил 3447,6 тонн. Кроме того, российские специалисты продолжают оказывать содействие в восстановлении инфраструктуры и создания условия для нормального возвращения беженцев.

По данным Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) за прошлые сутки в Сирию вернулись свыше тысячи беженцев из Ливана и Иордании. Всего в Дамаск прибыло 1554 беженца, 364 из них пересекли сирийско-ливанскую границу через новые пункты пропуска «Джабос» и «Тулькарм», 1190 человек вернулись из Иордании через пункт «Насиб».

По состоянию на 24 июня этого года в Сирии были восстановлены 31 901 жилой дом, 868 образовательных и 175 медицинских учреждений. Также были отремонтированы 1062,5 километра автомобильных дорог.