Российские средства ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу «Хмеймим»

Дамаск, 26 июня. Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника, при помощи которых боевики пытались атаковать авиабазу «Хмеймим», сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Инцидент произошел в среду, 26 июня, с наступлением темного времени суток. По данным ЦПВС, боевики попытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» с помощью беспилотников.

«Российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БПЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-западного направления», — сообщили в Центре по примирению.

При инциденте никто не пострадал, материального ущерба не зафиксировано. Авиабаза продолжила работу в плановом режиме.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что бойцам САА удалось захватить самодельный ударный беспилотник, запущенный с базы террористов в районе Маарет ан-Нумана. Источники утверждают, что посаженный 22 июня беспилотник мог быть опытной моделью, которая затем пойдет в серию и будет использоваться против правительственных сил и мирного населения Сирии.