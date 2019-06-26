Сохраняется вероятность провокаций с отравляющими веществами в зоне деэскалации «Идлиб»

Дамаск, 26 июня. Вероятность провокаций со стороны боевиков с инсценировкой применения отравляющих веществ в Идлибской зоне деэскалации сохраняется, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Сохраняется вероятность провокаций со стороны боевиков террористических организаций с инсценировкой применения отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации с целью обвинения правительственных войск в использовании химического оружия против мирных граждан», — сообщили в ЦПВС.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сирийские «Белые каски» попались на подготовке нового постановочного видео с якобы последствиями применения химического оружия в сирийском Идлибе. На видеозаписи, которая оказалась в руках солдат сирийской армии, в госпитале «Белых касок» провокаторы учатся достоверно изображать «жертв химической атаки».

Видеозапись попала в социальные сети случайно — она была обнаружена на телефоне одного из боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» или союзных группировок, уничтоженного САА в ходе ожесточенных боев за населенный пункт Хамамият на севере Хамы. Вероятно, боевик заснял это видео незадолго до гибели, может быть за несколько часов или дней.

Минобороны РФ ранее неоднократно предупреждало о планах боевиков и «Белых касок» осуществить новые провокации. Предположительно, чтобы заснять такую провокацию в Идлиб приезжала съемочная группа из Франции и Бельгии.