Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

НАТО примет ряд мер на случай прекращения действия ДРСМД

177
0 Оставить комментарий

НАТО примет ряд мер на случай прекращения действия ДРСМД

Брюссель, 26 июня. Руководство НАТО объявило о своих планах принять ряд политических и военных мер на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Сегодня мы договоримся по набору политических и военных мер, чтобы обеспечить сохранение эффективности нашего потенциала сдерживания и обороны, если РФ не выполнит свои международные обязательства», — сказал Столтенберг во время открытия рабочей сессии министерского совета.

Отметим, что ранее Столтенберг подчеркивал, что озвученные меры не будут применяться до 2 августа, когда истекает назначенный США срок для выхода из договора.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан СССР и США в 1987 году. Согласно ему, стороны обязуются уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования данного диапазона, а также не производить и не испытывать их.

Осенью прошлого года Вашингтон бездоказательно обвинил Москву в нарушении условий соглашения и заявил о намерении США выйти из ДРСМД. Американская сторона потребовала от РФ отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8). В Москве в свою очередь обратили внимание на то, что дальность указанной ракеты не превышает установленных ограничений. После того, как США в одностороннем порядке приостановили действие договора, президент РФ Владимир Путин подписал документ о выходе России из ДРСМД.

infox - new
Автор: Антон Зарубин
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров