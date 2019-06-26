НАТО примет ряд мер на случай прекращения действия ДРСМД

Брюссель, 26 июня. Руководство НАТО объявило о своих планах принять ряд политических и военных мер на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Сегодня мы договоримся по набору политических и военных мер, чтобы обеспечить сохранение эффективности нашего потенциала сдерживания и обороны, если РФ не выполнит свои международные обязательства», — сказал Столтенберг во время открытия рабочей сессии министерского совета.

Отметим, что ранее Столтенберг подчеркивал, что озвученные меры не будут применяться до 2 августа, когда истекает назначенный США срок для выхода из договора.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан СССР и США в 1987 году. Согласно ему, стороны обязуются уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования данного диапазона, а также не производить и не испытывать их.

Осенью прошлого года Вашингтон бездоказательно обвинил Москву в нарушении условий соглашения и заявил о намерении США выйти из ДРСМД. Американская сторона потребовала от РФ отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8). В Москве в свою очередь обратили внимание на то, что дальность указанной ракеты не превышает установленных ограничений. После того, как США в одностороннем порядке приостановили действие договора, президент РФ Владимир Путин подписал документ о выходе России из ДРСМД.