В Москве презентовали книгу «Слово как оружие», посвященную журналисту Олесю Бузину. ФАН-ТВ

В Москве презентовали книгу «Слово как оружие», посвященную 50-летию со дня рождения известного писателя Олеся Бузины, который был убит в апреле 2015 года. Олесь Бузин также украинский журналист, который являлся оппозиционным для власти, писал громкие статьи и владел острым языком. Все его материалы были правдой и ссылались на архивные данные. На презентации книги присутствовала мама журналиста, которая рассказала, о сыне и его борьбе за правду.

«Все его материалы, все то, что он писал, все его творчество пронизаны правдой. Везде ссылки есть на те исторические факты, о которых он говорил. Он много работал в архивах, там нигде нет лжи. Да, у него были очень острые статьи, очень острые, он критиковал власть, но как по мне, он исполнял свой профессиональный долг. Он мне сказал: «Я никогда не лгу, я говорю только правду, и ты не бойся, за слово правды не убивают». Но, как видите, случилось по-другому, пятый год как моего сына нет»,— вспоминает мама журналиста Валентина Бузина.

Книга — сборник лучших журналистских статей Олеся за более чем 20 лет. Само название книги «Слово как оружие» говорит о том, что журналистика для него была не просто профессией, а инструментом борьбы за историческую правду, достоверную информацию.

«Мне кажется, даже одним названием эта книга говорит сама о себе. Эта книга отличается от других двух книг, здесь мало авторов, в основном это статьи Олеся»,— продолжает Валентина Бузина.

Книга начинается словами: «Я простой писатель. Не террорист. Не повстанец. Я пишу правду. Кроме слова правды у меня оружия нет». Но против него нашли другое оружие, и это не слово.

«Я считаю, что Олеся убили именно потому, что при нем то, что сейчас творится в стране было бы невозможно, невозможно ничем оправдать, защитить и каким-то образом продолжать, а вот убили Олеся, и создалось такое впечатление, что допустимо то, что происходит. Потому что таких ярких слов, такого яркого оппонента этому беспределу уже больше нет»,— говорит Дмитрий Киселев, российский журналист.