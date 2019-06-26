В Москве презентовали книгу «Слово как оружие», посвященную журналисту Олесю Бузину. ФАН-ТВ
В Москве презентовали книгу «Слово как оружие», посвященную 50-летию со дня рождения известного писателя Олеся Бузины, который был убит в апреле 2015 года. Олесь Бузин также украинский журналист, который являлся оппозиционным для власти, писал громкие статьи и владел острым языком. Все его материалы были правдой и ссылались на архивные данные. На презентации книги присутствовала мама журналиста, которая рассказала, о сыне и его борьбе за правду.
«Все его материалы, все то, что он писал, все его творчество пронизаны правдой. Везде ссылки есть на те исторические факты, о которых он говорил. Он много работал в архивах, там нигде нет лжи. Да, у него были очень острые статьи, очень острые, он критиковал власть, но как по мне, он исполнял свой профессиональный долг. Он мне сказал: «Я никогда не лгу, я говорю только правду, и ты не бойся, за слово правды не убивают». Но, как видите, случилось по-другому, пятый год как моего сына нет»,— вспоминает мама журналиста Валентина Бузина.
Книга — сборник лучших журналистских статей Олеся за более чем 20 лет. Само название книги «Слово как оружие» говорит о том, что журналистика для него была не просто профессией, а инструментом борьбы за историческую правду, достоверную информацию.
«Мне кажется, даже одним названием эта книга говорит сама о себе. Эта книга отличается от других двух книг, здесь мало авторов, в основном это статьи Олеся»,— продолжает Валентина Бузина.
Книга начинается словами: «Я простой писатель. Не террорист. Не повстанец. Я пишу правду. Кроме слова правды у меня оружия нет». Но против него нашли другое оружие, и это не слово.
«Я считаю, что Олеся убили именно потому, что при нем то, что сейчас творится в стране было бы невозможно, невозможно ничем оправдать, защитить и каким-то образом продолжать, а вот убили Олеся, и создалось такое впечатление, что допустимо то, что происходит. Потому что таких ярких слов, такого яркого оппонента этому беспределу уже больше нет»,— говорит Дмитрий Киселев, российский журналист.
«Слово Олеся учило людей понимать суть событий и явлений, Слово открывало глаза людям на правду, на историю, потому что Украина в том виде, в котором она сейчас существует — это государство, даже не знаю как подобрать поточнее определение, но это не Украина Олеся, это та Украина, против которой он боролся силой своего слова»,— говорит Елена Вавилова, журналист, редактор-составитель книги «Слово как оружие».