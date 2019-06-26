Матвиенко похвалила ПАСЕ за торжество здравого смысла

Москва, 26 июня. Принятие резолюции, которая полностью восстанавливает в правах российскую делегацию, является торжеством здравого смысла, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Жесткая, последовательная российская позиция о недопустимости дискриминации национальных делегаций получила поддержку двух уставных органов Совета Европы. Это, я бы сказала, торжество демократии, парламентаризма и, конечно, здравого смысла», — отметила она.

Матвиенко обратила внимание, что «русофобская часть» ПАСЕ внесла более 200 поправок, чтобы сорвать принятие резолюции, однако так ничего и не добилась. В итоге было принято взвешенное и беспристрастное решение, подчеркнула спикер Совфеда.

Председатель верхней палаты российского парламента добавила, что люди, выступающие против России, никуда из ПАСЕ не денутся, поэтому российским делегатам надо быть готовыми к продолжению давления в парламентской ассамблее.

Член Совета Федерации Константин Косачев в свою очередь передал привет «всем европейским русофобам», которые не смогли сорвать резолюцию. Теперь, считает сенатор, нужно «засучить рукава» и работать.

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтверждается возвращение в полном объеме полномочий российской делегации в ПАСЕ. За принятие документа проголосовали 116 парламентариев. Против резолюции выступили 62 парламентария. 15 человек воздержались. При этом ПАСЕ отклонила все санкционные поправки в проект резолюции.

Российская делегация лишилась права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. В 2017 году Москва перестала платить членские взносы в ПАСЕ. Оставшись без членских взносов от РФ, ПАСЕ пересмотрела решение в отношении России. Комитет министров СЕ в мае текущего года опубликовал заявление, в котором сообщалось, что все страны — участницы Совета Европы должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ.