ФАН разъясняет: либеральные СМИ запустили фейк о числе россиян, «подвергавшихся пыткам» в полиции

26 июня «Левада-центр» опубликовал результаты исследования по заказу Комитета против пыток, получившего название «Пытки в России: распространенность явления и отношение общества в России». Аналитический отчет был приурочен к Международному дню в поддержку жертв пыток, и представляет собой 65 страниц большого социального опроса со сложным анализом.

В тот же день так называемые либеральные СМИ разразились громкими заголовками, откуда следует, что каждый десятый российский гражданин подвергался пыткам со стороны силовиков. Такие данные, определенно, способны навести ужас на широкую публику. На сайте «Радио Свобода» статья даже была подкреплена характерной картинкой.

К тиражированию страшной новости присоединились такие издания, как Znak, Meduza , Сноб, TJ. Не поленились напугать своих читателей и в МБХ-медиа: тут даже прикрепили краткий ликбез на тему «вас пытала полиция, что делать?». Но даже аудитория Ходорковского заподозрила в этой новости какой-то подвох.

Федеральное агентство новостей детально ознакомилось с докладом «Левада-центра» и обнаружило, что все вышеупомянутые издания растиражировали очередной «фейк». Каждый десятый респондент заявил о случаях угрозы применения силы со стороны правоохранительных органов или его применения. Речь никак не о том, что 10% россиян подвергались пыткам. Да, страшное слово «пытки» красовалось в заголовках либеральных изданий, вводя читателей в заблуждение без всяких угрызений. Ниже предлагаем вам ознакомиться со скриншотом из доклада «Левада-центра», опровергающего громкие заявления перечисленных СМИ. Вы также можете ознакомиться с итогами исследования самостоятельно и убедиться, что нам в очередной раз попытались промыть мозги.

Напомним, проект «ФАН разъясняет» появился после того, как Федеральное агентство новостей столкнулось с тотальной идеологической цензурой со стороны либеральных СМИ, которые заблокировали аккаунт ФАН на своих интернет-ресурсах, не давая сотрудникам нашего агентства возможности комментировать их материалы и вступать в дискуссии с авторами антироссийских публикаций.

Попытки начать диалог с такими изданиями, как «Эхо Москвы», «Радио Свобода», «Новая газета» и другими, причем — на их территории, предпринимались ФАН весной этого года. Но очень скоро так называемые либеральные СМИ стали блокировать официальные аккаунты агентства на своих сайтах и в пабликах в соцсетях или удалять оставляемые с них комментарии, несмотря на то, что они отвечали всем требованиям этих ресурсов.

В результате ФАН был вынужден перенести дискуссию на свою территорию и здесь разъясняет, почему информация, тиражируемая нашими оппонентами, вводит людей в заблуждение, и для чего это нужно тем, кто делает подобные лживые и провокационные публикации.