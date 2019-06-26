Трамп собирается провести «очень хороший разговор» с Путиным в Осаке

Вашингтон, 26 июня. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на позитивный диалог с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.

«У нас будет очень хороший разговор с ним», — заявил Трамп журналистам перед вылетом в Японию.

Один из журналистов поинтересовался, будет ли обсуждаться на переговорах тема приписываемого России вмешательства в выборы в США.

«Что я ему скажу — не ваше дело», — коротко ответил глава Белого дома.

Ранее Трамп сообщил журналистам, что готов встретиться с другими мировыми лидерами на проходящем в Японии саммите G20. При этом политик использовал в отношении своих зарубежных партнеров необычную формулировку «милые ребята». На саммите G20 американский президент планирует провести не менее восьми контактов с мировыми лидерами, в том числе с российским коллегой.

Саммит лидеров «двадцатки» пройдет в Осаке с 28 по 29 июня. Токио впервые будет председательствовать в G20.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку к саммиту G20, передавала «Газета.ру». Российский лидер запланировал ряд важных встреч. В частности, в пятницу он проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президентом Франции Эммануэлем Макроном и Трампом, а 29 июня Путин встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кроме того, президент России планирует обсудить ряд политических вопросов со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси и с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Ожидается, что с лидером Египта Путин обсудит вопрос восстановления полноформатного авиасообщения между странами. Как передавал RT, будут обсуждаться вопросы возобновления перелетов из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.