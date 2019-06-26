Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным и другими «милыми ребятами» на G20

Вашингтон, 26 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с другими мировыми лидерами на проходящем в Японии саммите G20. При этом политик использовал в отношении своих зарубежных партнеров необычную формулировку «милые ребята».

«Я буду встречаться с милыми ребятами. С другими странами, конкурентными странами, конкурентами. Но это нормально. У нас дела идут хорошо. У нас дела идут лучше, чем у них», — отметил он, выступая на конференции консерваторов в Вашингтоне.

Отметим, что в ходе мероприятия Трамп планирует провести не менее восьми контактов с мировыми лидерами, в том числе — с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку к саммиту G20 в японской Осаке. Российский лидер запланировал ряд важных встреч. 28 июня он проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом, а 29 июня Путин встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Кроме того, президент России планирует обсудить ряд политических вопросов со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси и с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.