Рогозин иронично отреагировал на требования ПАСЕ по возвращению полномочий РФ

Москва, 26 июня. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин иронично прокомментировал требования Парламентской ассамблеи Совета Европы для возвращения полномочий российской делегации.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Документ рекомендует восстановить полномочия России в ПАСЕ, но с определенными условиями. При этом одним из главных условий является немедленная выплата взносов в бюджет Совета Европы.

«В ПАСЕ поставили условия делегации России для ее возвращения. Известная альпийская традиция», — написал Рогозин в своем микроблоге Twitter.

Свой комментарий Рогозин проиллюстрировал фрагментом из фильма «12 стульев», снятого режиссером Леонидом Гайдаем. На кадрах видео запечатлены дети горцев, которые занимаются попрошайничеством на обочине дороги, выкрикивая фразу «Деньги давай!» в окна проезжающих мимо автомобилей. Все это время за ними со стороны наблюдает Остап Бендер, который произносит фразу: «Альпийское нищенство. Святое дело».

В ПАСЕ поставили условия делегации России для её возвращения. Известная альпийская традиция pic.twitter.com/ri2NgAZKS9 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 26 июня 2019 г.

Напомним, в 2014 году российская делегация была лишена своих полномочий в ПАСЕ. Позднее власти РФ приняли решение о приостановке своего участия в деятельности организации.

Кроме того, Москва прекратила выплату членских взносов в бюджет Совета Европы, что поставило под угрозу работу всей организации. Позднее члены ПАСЕ два раза пытались рассмотреть вопрос о восстановлении полномочий РФ в организации, однако большая часть ограничений против российской делегации оставалась в силе.