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«Московского отравителя» арестовали на два месяца

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«Московского отравителя» арестовали на два месяца

Москва, 26 июня. Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы.

Следователь заявил на суде, что 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии может скрыться. Прокурор ходатайство поддержал.

Сабанов свою вину признал частично: он заявил, что ценности у трех потерпевших действительно забрал, однако не травил их. При этом при обыске у него нашли порошок и жидкость, в составе которых содержатся нейролептики феназепам и трамадол.

Защита намерена обжаловать арест Сабанова, об этом телеканалу «360» сообщила его адвокат Маргарита Хорева.

В среду сообщалось, что МВД России возбудило семь уголовных дел в отношении предполагаемого отравителя. К настоящему моменту известно об 11 потерпевших

По данным полиции, Сабанов знакомился с прохожими в скверах около Чистых прудов, парке «Горка», на Хохловской площади и угощал их газированными напитками. После того, как жертва теряла сознание, злоумышленник совершал ограбление. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого во вторник. 

Также стало известно, что следователи проверяют информацию о возможных случаях растления малолетних Сабановым. По денным СК РФ, речь идет о двух несовершеннолетних, передавала «Газета.ру».

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Автор: Олеся Волкова
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