Российские военные специалисты покинули Венесуэлу

Каракас, 26 июня. Группа российских военных специалистов, которые обслуживали российскую технику и обучали местный персонал, покинули Венесуэлу. Об этом в среду сообщило посольство РФ в Каракасе.

«26 июня из Каракаса в Москву вылетел самолет «Ил-62», перевозивший российских техников, находившихся в Венесуэле в течение последних трех месяцев в рамках технической помощи, оказываемой Россией по контрактам в военно-технической сфере», — пишет диппредставительство в Facebook.

В ведомстве подчеркнули, что работу техников в Венесуэле нельзя расценивать как военное присутствие. Речь идет только о выполнении служебных контрактов на поставку техники.

Напомним, что в январе лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

Европейские страны также решили поддержать путчистов. Девятнадцать стран Европы выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Под документом подписались Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Польша, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Чехия и ряд других стран. Россия и Китай осудили западные страны, поддержавшие госпереворот в Венесуэле.