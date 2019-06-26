Коалиция США назвала главный повод для беспокойства по поводу Сирии и Ирака

Представители политического крыла международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, выпустили совместное заявление относительно обстановки на Ближнем Востоке по итогам совещания в столице Франции. Подробнее о главных его тезисах читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

В целом ситуация в регионе в данном бюллетене оценивается как по-прежнему напряженная. Главной причиной беспокойства США и их союзников, по их собственным уверениям, является сохранение большого количества подпольных ячеек «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в Сирии и Ираке. Более того, силы коалиции фиксируют рост активности джихадистов в последнее время.

«Эта террористическая организация использовала действующие ячейки в регионе для нападений на наших партнеров и гражданское население как в Ираке, так и в САР, где в последнее время мы наблюдаем увеличение числа атак ИГ1. Это основной повод для беспокойства для всей коалиции, поскольку сохранение бандгрупп ставит под угрозу стратегические военные успехи и необходимую для восстановления мирной жизни стабильность», — подчеркивается в документе.

В связи с этим представители западного альянса подтвердили подписями под ним свое согласие с тем, что войска США и других стран пока должны оставаться на Ближнем Востоке. Кроме того, в совместном заявлении говорится о необходимости продолжения координации действий и увеличения объемов гуманитарной помощи.

С одной стороны, рост активности остатков бандгрупп ИГИЛ1 за последние месяцы, действительно, налицо, но надо подчеркнуть — именно в зоне оккупации коалиции и подконтрольных ей Сирийских демократических сил (SDF), то есть в северо-восточных районах САР за Евфратом и в Манбидже.

С другой стороны, американцы и их союзники как будто скорее даже рады факту усиления «спящих ячеек» ИГ на Ближнем Востоке. По крайней мере, по их мнению, первое, что должно следовать из этого, — им нужно вновь заявить о продлении своей незаконной военной кампании в регионе.

Более того, Пентагон, несмотря на обещание американского президента Дональда Трампа вывести войска еще в начале этого года, наоборот, наращивает контингент. Так, сдавший полномочия бывший исполняющий обязанности главы военного ведомства Соединенных Штатов Патрик Шанахан перед уходом как раз сообщил об отправке еще 1000 солдат США на Ближний Восток.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук уверен, что Вашингтон пользуется активностью подпольных бандгрупп ИГИЛ в регионе и, наверняка, даже потворствует их преступной деятельности там, поскольку это отвечает его геополитическим задачам. Об этом эксперт сказал в комментарии для ФАН.

«Дейр-эз-Зор и соседние провинции фактически остаются базой для остатков ИГ. Там они до сих пор систематически ведут боевые действия против курдских формирований, находящихся на довольствии Соединенных Штатов. И это прекрасное для Вашингтона обстоятельство теперь позволит ему «забыть» о прошлых обещаниях, в соответствии с которыми он уже давно должен был завершить свое пребывание в Сирии, которое, кстати, противоречит всем международным нормам», — подчеркнул наш собеседник.

Радость от того, что им удастся «погостить» в САР «еще чуть-чуть» заслонила в памяти американцев даже тот факт, что силы коалиции, как они сами утверждали, якобы уже давно и практически единолично одержали победу над «Исламским государством», причем как в Сирии, так и в Ираке. В действительности все эти пустые слова уже совершенно не важны для Вашингтона теперь, когда появилась очередная возможность продолжать оказывать давление на регион посредством дальнейшей интервенции.

«Теперь у Штатов есть вполне легальный в глазах западного сообщества повод остаться в САР, пусть и в нарушение территориального суверенитета арабской республики — ведь террористы опять активизируются. США как бы говорят, мол, хоть мы и «победили» ИГ, оно все еще сильно, и потому нам будто бы придется присутствовать на Ближнем Востоке до полного устранения данной группировки. То есть для Вашингтона атаки джихадистов — никакой не повод для беспокойства. Это возможность сохранить контингент и не выполнять взятые ранее обязательства», — резюмировал Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.