В Госдуме обсудят предложенный Шойгу закон о сносе советских памятников

Кубинка, 26 июня. Депутат Госдумы Евгений Ревенко поддержал предложенный министром обороны РФ Сергеем Шойгу законопроект, который устанавливает ответственность за осквернение и снос памятников советским воинам. Об этом он заявил, выступая на круглом столе в рамках форума «Армия-2019».

«Поскольку я еще курирую дискуссионные площадки, думаю, что в ближайшее время мы проведем так называемое нулевое чтение инициативы Минобороны. Полагаю, что представители «Единой России» поддержат данную инициативу», — отметил он.

Ранее Шойгу заявил, что Минобороны РФ разработало законопроект о защите памятников советским воинам в России и за рубежом. Он устанавливает уголовную ответственность за разрушение мемориалов и осквернение захоронений. Нарушителям может грозить до пяти лет лишения свободы и до 3 млн рублей штрафа. Кроме того, людям, причастным к сносу памятников офицерам и бойцам Красной армии, могут запретить въезжать на территорию России или вести здесь бизнес.

Напомним, что в октябре прошлого года власти Варшавы снесли памятник Благодарности Красной армии в одном из парков польской столицы. Мемориал был возведен на месте братской могилы 26 советских солдат.