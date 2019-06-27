Сирия, 27 июня. Боевики «Нусры»*** арестовали несколько человек на западе Алеппо за комментарии в сети Facebook. САА уничтожила шесть джихадистов на севере Хамы. Российские военные построят мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели подрывные работы в Дейр-эз-Зоре и Алеппо; ликвидировали шесть исламистов к северу от Хамы; передислоцировали дополнительные части из Ракки в Хаму.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС Сирии на западе Идлиба; арестовала несколько жителей на западе Алеппо за комментарии в сети Facebook.

«Исламское государство»1: подозревается в установке СВУ в городе Ракка.

ВС Турции: обвинялись в пожоге травы на северо-востоке Алеппо.

Курды: задержали 16 человек на севере Хасаки; вновь столкнулись с недовольством жителей Ракки; провели рейды в городе Абу Ан-Найтель к северо-востоку от Дейр-эз-Зора; понесли потери в результате ДТП в Хасаке.

ВС Турции: лишились одного из солдат убитым и еще пятерых ранеными в результате атаки курдов на северо-западе Алеппо.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки вновь обострился вооруженный конфликт на линии соприкосновения сил курдов и протурецких бандформирований. Как передавал новостной портал Halab Today TV, курдские радикалы открыли огонь по военной базе турецкой армии недалеко от населенного пункта Кимар, в результате чего погиб один из солдат армии Турции, тогда как еще пятеро военнослужащих были ранены.

Поступали данные о том, что турецкие военные подожгли траву на границе с Сирией недалеко от города Кобани, расположенного в северо-восточной части Алеппо. Как сообщал военный источник в сети Twitter (NotWoofers), возгорание привело к масштабному пожару, о последствиях которого до сих пор ничего неизвестно. Напомним, прежде курдские СМИ также обвиняли турок в подрывной деятельности в зонах контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF).

В административном центре региона и близлежащих поселениях завершился очередной этап подрывных работ, направленных на уничтожение взрывных устройств, обнаруженных после освобождения данных территорий. Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) действовали в районе Ар-Рамуса и поблизости от населенного пункта Шейх-Саад.

Во второй половине дня произошел взрыв в городе Африн. По данным Twitter-канала (MMCSYR), заминированный мотоцикл детонировал в одном из центральных районов населенного пункта. До сих пор не поступало никакой информации о возможных жертвах случившегося.

Стало известно о том, что в занимаемых боевиками «Ан-Нусры» районах на западе провинции возобновились задержания мирных жителей. На этот раз причиной арестов стали комментарии в социальной сети Facebook, в которых осуждались действия «Тахрир Аш-Шам».

Провинция Дейр-эз-Зор

Появились сведения о том, что военные РФ в скором времени приступят к возведению моста через Евфрат между городами Марбайя и Маррат к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. По данным информационного портала El-Dorar, движение по старому мосту было приостановлено в начале месяца ввиду ненадежности его конструкции.

Между тем новостное агентство SANA News сообщает о том, что правительственные войска продолжили ликвидацию следов военного присутствия исламистов вооруженной оппозиции в городе Аш-Шула, который был освобожден силами САР при поддержке российской авиации осенью 2017-го.

В Восточном Дейр-эз-Зоре вновь состоялись рейды «Демократических сил Сирии» (SDF), официальной целью которых стало выявление «спящих ячеек» «Исламского государства». По информации новостного портала Step News Agency, курды провели обыски в городе Абу Ан-Найтель, расположенном на пути из Меядина в Ас-Сувар, в ходе которых был снесен жилой дом. Информации о числе задержанных все еще не поступало.

К вечеру стало известно о взрыве в населенном пункте Джадид Акидат, занимаемом курдами. Twitter-канал (DeirEzzor24) передавал, что в результате детонации СВУ погибли двое детей.

Провинция Идлиб

В течение всего дня в Южном Идлибе фиксировались боевые вылеты сирийских военных самолетов. Согласно информации источника в сети Twitter (Step_Agency), точечным авиаударам ВВС Сирии подверглись расположения исламистов недалеко от населенных пунктов Хан Шейхун, Аль-Тамания, Сукейк, Кафр Саджна, Хазарин и Хиш.

Тем временем правительственные подразделения вели артобстрелы укрепрайонов джихадистов недалеко от поселения Саллат Аз-Зухур, находящегося вблизи границы с Хамой и Латакией, передавал Telegram-канал (dorarsite). Никаких сведений о нанесенном радикалам уроне все еще не поступало.

Во второй половине дня поступила информация о взрыве в административном центре провинции. Интернет-портал Masar Press Agency передавал, что детонация бомбы, заложенной неизвестными, привела к ранению женщины.

Провинция Ракка

Население района Ар-Румейла в городе Ракка организовало митинг в качестве протеста против сноса жилых домов, отстроенных местными жителями. Отмечается, что несколько зданий были уничтожены ввиду того, что их владельцы не приобрели дорогостоящую лицензию на их возведение у курдской администрации. При этом сами курды продолжают пренебрегать работами по реконструкции строений, большинство из которых были частично или полностью разрушены в результате авианалетов ВВС возглавляемого США международного альянса или обстрелов самих курдов в ходе битвы за Ракку. К вечеру поступали данные о массовых арестах гражданских лиц в регионе. Среди прочих четыре человека были задержаны в городе Ат-Табка за подстрекательство к митингам.

Новый взрыв прогремел в административном центре региона. Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), СВУ, предположительно заложенное боевиками подпольных ячеек «Исламского государства», детонировало на улице Ан-Нур. В результате взрыва скончался ребенок.

Провинция Хама

Боевики вооруженной оппозиции, отряды которых базируются в северных районах Хамы, продолжили провоцировать вооруженные стычки с правительственными войсками в прифронтовой зоне. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что радикалы формирования «Ансар Ат-Таухид» попытались организовать вылазку у города Атшан к северу от Хамы, однако были замечены патрульными Сирийской арабской армии (САА) и в ходе развернувшихся столкновений отброшены на исходные позиции. Отмечалось, что во время боев были ликвидированы шесть исламистов. Несмотря на понесенные потери, позднее джихадисты вновь открыли огонь по укрепрайонам сил САР вблизи населенных пунктов Аль-Бурейдидж и Керназ, о чем сообщал военный источник в сети Telegram (NovostiDamask).

Поступали данные о том, что САА перебросила на север региона дополнительные подразделения. Порядка 200 бойцов проасадовских ополченческих отрядов были передислоцированы из провинции Ракка, передавал новостной портал Turkey-breaking.

Провинция Хасака

В районе города Камышлы на севере провинции накануне вновь произошли задержания гражданских лиц в рамках насильственной вербовки. Согласно данным новостного портала Al Manar News, 16 человек были арестованы на одном из контрольно-пропускных пунктов «Демократических сил Сирии» (SDF) на въезде в город.

Между тем западнее административного центра провинции произошло ДТП, в результате которого погибли пять членов курдских вооруженных формирований, среди которых четыре женщины из Отрядов женской самообороны (YPJ), следовавших в сторону населенного пункта Ат-Тувайна. Более подробных сведений о случившемся все еще не поступало.

Стало известно о взрыве вблизи сирийско-иракской границы, который привел к гибели мальчика. По данным медиапортала Syrian Network for Human Rights, детонация бомбы произошла в населенном пункте Касайба.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)