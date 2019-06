Назван самый продаваемый в мире музыкальный альбом

Лос-Анджелес, 26 июня. Альбом с треками из фильма «Звезда родилась» в исполнении Леди Гаги и Брэдли Купера стал дважды платиновым: по всему миру распродано шесть миллионов копий.

Как сообщает Variety, альбом A Star is Born вышел в 2018 году и с тех пор остается самым продаваемым музыкальным сборником 2019 года. По данным американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA), он стал дважды платиновым.

Саундтрек к фильму, рассказывающем историю бурной любви между Элли (Гага) и Джексоном (Купер), был признан критиками с момента выхода. Ведущий сингл Shallow, написанный Гагой, Марком Ронсоном, Энтони Россомандо и Эндрю Уайеттом, получил премию Оскар-2019 за оригинальную песню, две премии «Грэмми» за лучшее исполнение в стиле поп-дуэт и лучшую песню, написанную для кино. Кроме того песня удостоилась «Золотого глобуса» за лучшую оригинальную песню.

Четыре других песни также попали в чарт Billboard Hot 100, в том числе I’ll Never Love Again, Always Remember Us This Way, Is That Alright? и Maybe It’s Time.

Для Леди Гаги альбом A Star Is Born стал третьим платиновым. Ранее такой статус получили сборники The Fame и Born This Way.

После выхода фильма поползли слухи о романе Леди Гаги и Брэдли Купера. Теперь певицу начали винить в расставании актера с супермоделью Ириной Шейк, с которой он встречался четыре года. Ранее певица отрицала наличие между ней и актером романтических отношений, однако знакомые знаменитостей уверены, что между артистами есть «непреодолимая связь», передавала «Газета.ру».