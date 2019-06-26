Глава ВЦИОМ рассказал, сколько россиян верят фейковым новостям

Москва, 26 июня. Каждый второй россиянин не способен отличить достоверные новости от фейков. Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Гендиректор ВЦИОМ отметил, что 42% респондентов признали, что они не могут отличить достоверные новости от фейковых.

«Проблема фейковых новостей все более и более обостряется, каждый второй признается, что не может отличить достоверную информацию от ложной. Значит, проблема существует, и масштаб ее весьма велик», — пояснил Федоров.

Большая часть участников опроса заявили, что фейковые новости практически невозможно отличить от достоверных. При этом фейковая новость может выглядеть более убедительной, чем достоверная.

«В самой возрастной группе тех, кто признает сложность в различении правды и лжи, существенно больше (около 50%), чем в самой молодой (33%). Я думаю, что это говорит о снижении различительной способности. И вот уязвимость, она здесь», — подчеркнул Федоров.

Он также добавил, что результаты исследования были получены по итогам общенационального опроса ВЦИОМ.

Напомним, 20 июня в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным публицист Дмитрий Пучков призвал главу государства ужесточить наказание за распространение фейковых новостей. Путин отметил, что проблема распространения фейковых новостей действительно существует в России, и она становится «более острой». Президент также добавил, что тиражирование фейков является «целенаправленным распространением заведомо ложной информации».