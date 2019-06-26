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Путин поблагодарил Евкурова за работу и назначил Калиматова главой Ингушетии

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Путин поблагодарил Евкурова за работу и назначил Калиматова главой Ингушетии

Москва, 26 июня. Президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и попросил его ввести в курс дел нового главу Ингушетии. Им назначен Махмуд-Али Калиматов.

Глава российского государства  в среду встретился в Москве с Евкуровым, который заявил о желании досрочно сложить полномочия главы региона. Путин поблагодарил его за работу и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президент тепло поблагодарил Евкурова за многолетнюю работу на благо республики, отметил его большой вклад в успехи во многих областях и попросил Евкурова на первых порах помогать следующему руководителю республики. Он принял его отставку», — сообщил Песков.

По его словам, Евкуров рассказал президенту России, что в последние годы Ингушетия стала одним из самых динамично развивающихся регионов. 

«Самое главное, что республика стала в позитивном плане известна в стране и за пределами страны. В этом, конечно, огромная заслуга федерального центра», — подчеркнул Евкуров.

Представление врио главы Ингушетии Калиматова состоится в четверг в Магасе. Об этом РИА Новости проинформировали в администрации главы региона.

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Автор: Сергей Петров
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