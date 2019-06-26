Екатеринбуржцам предложат выбрать площадку для строительства храма

Екатеринбург, 26 июня. Власти Екатеринбурга убрали сквер у Театра драмы из списка площадок, предлагаемых для строительства храма.

Рабочая группа уже утвердила несколько площадок в качестве альтернативного варианта. Какая из них в итоге станет местом основания нового храма, будет решено путем проведения опроса горожан.

В частности, депутаты екатеринбургского парламента предлагают разместить религиозный объект на перекрестке улиц Фурманова и Белинского (данная территория в настоящий момент пустует), на площадке Приборостроительного завода на улице Горького или на месте недавно снесенной телебашни, сообщает Infox.ru.

Тем не менее главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков считает, что с определением нового места для храма могут возникнуть проблемы. По его словам, один из участков, предлагаемых под строительство, на самом деле является федеральной собственностью и находится в бессрочном пользовании ФСБ. Вариант с заводом тоже может провалиться — на этом участке, согласно генплану, должны быть возведены жилые дома. А место бывшей телебашни уже отведено под ледовую арену, пишет «Царьград».

Напомним, в середине прошлого месяца в центре Екатеринбурга прошли акции против возведения монастыря Святой Екатерины на месте сквера. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к строительству храма в городском сквере. Мэрия также собрала предложения граждан по месту для строительства собора. В итоге екатеринбургская епархия заявила, что не будет строить храм в это месте.