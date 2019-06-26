Фестиваль «Добрые люди» завершится пропагандой ЗОЖ и выставкой тематических фоторабот

Темой заключительного дня фестиваля «Добрые люди» выбран здоровый образ жизни, в связи с чем в парке Горького организуют выставку фотографий спортсменов и физкультурников России.

Фестиваль гражданского общества «Добрые люди», организованный с легкой руки Общественной палаты Российской Федерации для знакомства общественности с лучшими волонтерскими практиками, проходит третий год подряд. В этот раз он состоится с 29 июня по 7 июля в московском парке Горького. Одной из важных целей организаторов является поиск финансирования для лучших социальных проектов, представленных на суд общественности. Гости фестиваля могут сами стать волонтерами или сделать пожертвования в пользу организаций, деятельность которых впечатлила их больше всего.

«Волонтерское движение в России набирает обороты. Это важный и очень показательный тренд, демонстрирующий, что наши граждане проявляют социальную активность, ответственность и сознательность, — уверена член Общественной палаты РФ Елена Истягина-Елисеева. — Люди приходят в волонтерство, движимые искренним желанием помочь детям, старикам, многодетным семьям, лицам с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря добровольцам и общественным организациям в нашей стране уже реализовано множество долгосрочных проектов, направленных на решение насущных и очень острых социальных проблем».

Каждый день мероприятия посвящен определенной тематике: защите детей, активному долголетию, охране окружающей среды, развитию искусства, защите животных и т. д. А главной темой последнего, заключительного дня выбран здоровый образ жизни.