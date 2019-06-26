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Новости Сирии

Сирия новости 26 июня 22.30: двое детей погибли при взрыве в Дейр-эз-Зоре, курды проводят аресты в Ракке

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Курды

Сирия, 26 июня. Двое детей погибли в результате детонации мины в населенном пункте Джадид Акидат в Дейр-эз-Зоре. Курды арестовали четырех гражданских лиц в Ракке за подстрекательство к митингам. Взрыв в Хасаке привел к гибели мальчика, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: оказались под ударом боевиков на северо-западе Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА в западной части провинции Идлиб.

«Исламское государство»1: обвиняется в установке СВУ в провинции Хасака.

Курды: продолжают незаконные задержания гражданских лиц в Ракке и Ат-Табке.

ВС Ирака: понесли потери в результате взрыва в провинции Киркук в Ираке.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Произошел взрыв мины в населенном пункте Джадид Акидат на юго-востоке от Дейр-эз-Зора. Согласно данным военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), детонация СВУ привела к гибели двоих детей. Предполагается, что взрывное устройство было установлено боевиками «Исламского государства» еще во время оккупации данных территорий. В то же время многие местные активисты возлагают часть вины за случившееся и на «Демократические силы Сирии»**** (SDF), которые пренебрегают зачисткой контролируемых ими районов провинции от следов военного присутствия террористической группировки, в результате чего страдают прежде всего мирные жители.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что в западной части Идлиба не прекращаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***. Артиллерийские дивизионы сил САР ведут огонь по местам базирования радикалов в районе города Джиср Аш-Шугур, находящегося недалеко от границы с соседними провинциями Латакия и Хама. В то же время правительственные подразделения наносят удары по оборонительным сооружениям джихадистов недалеко от населенного пункта Бдама. На данный момент никаких сведений об уроне, нанесенном боевикам, не поступало.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

На занимаемых курдами территориях провинции продолжаются аресты гражданских лиц. Новостное агентство Al Manar News сообщает о том, что четыре мирных жителя были взяты под стражу после проведенных в их домах обысков в городе Ат-Табка, располагающемся юго-западнее Ракки, по обвинению в подстрекательстве к демонстрациям против произвола «Демократических сил Сирии» (SDF). Кроме того, еще 11 человек были задержаны в рамках принудительной мобилизации. Также состоялись аресты в административном центре провинции, где в тюрьмы курдов в попали восемь сирийцев, подозреваемых в связях с террористами «Исламского государства». Еще восемь гражданских лиц члены SDF задержали по неизвестным причинам.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

Поступают сообщения о новых провокационных обстрелах со стороны боевиков незаконных бандгрупп на севере-западе Хамы. Согласно данным военного источника в сети Telegram (hosienmortadapressnew), исламисты ударили по городу Сальхаб из гранатометов. Информация о возможных жертвах среди местных жителей в настоящий момент уточняется. Напомним, в первой половине дня радикалы антиправительственных формирований также открыли огонь по населенным пунктам Бурейдидж и Керназ, в силу чего военнослужащие САА были вынуждены прибегнуть к ответным обстрелам.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Еще один взрыв прогремел в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) в Восточной Сирии. По данным информагентства Syrian Network for Human Rights, мальчик погиб в результате детонации мины в деревне Касайба недалеко от границы с Ираком. Отмечается, что на момент взрыва подросток занимался выпасом овец. Местные активисты обвиняют в установке бомбы боевиков подпольных групп «Исламского государства», до сих пор осуществляющих вылазки в зонах контроля курдских радикалов. Как известно «демократические силы» не уделяют должного внимания зачистке пустынных областей, в которых могут скрываться джихадисты.

Ирак

Карта военных действий — Ирак

Агентство новостей Iraqi News сообщает о том, что один из сотрудников федеральной полиции Ирака был убит, еще трое полицейских получили ранения в результате взрыва бомбы в провинции Киркук. Инцидент произошел в населенном пункте Аль-Хабат, расположенном на юго-западе от административного центра региона. Сотрудники сил внутренней безопасности оцепили место происшествия, раненые были доставлены в ближайшую больницу. На данный момент ни одно из незаконных вооруженных формирований не взяло на себя ответственность за организацию взрыва, однако, предполагается, что СВУ было установлено боевиками «Исламского государства», которые действуют в составе так называемых спящих ячеек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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Автор: Сергей Петров
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