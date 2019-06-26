Сирия, 26 июня. Двое детей погибли в результате детонации мины в населенном пункте Джадид Акидат в Дейр-эз-Зоре. Курды арестовали четырех гражданских лиц в Ракке за подстрекательство к митингам. Взрыв в Хасаке привел к гибели мальчика, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: оказались под ударом боевиков на северо-западе Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА в западной части провинции Идлиб.

«Исламское государство»1: обвиняется в установке СВУ в провинции Хасака.

Курды: продолжают незаконные задержания гражданских лиц в Ракке и Ат-Табке.

ВС Ирака: понесли потери в результате взрыва в провинции Киркук в Ираке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Произошел взрыв мины в населенном пункте Джадид Акидат на юго-востоке от Дейр-эз-Зора. Согласно данным военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), детонация СВУ привела к гибели двоих детей. Предполагается, что взрывное устройство было установлено боевиками «Исламского государства» еще во время оккупации данных территорий. В то же время многие местные активисты возлагают часть вины за случившееся и на «Демократические силы Сирии»**** (SDF), которые пренебрегают зачисткой контролируемых ими районов провинции от следов военного присутствия террористической группировки, в результате чего страдают прежде всего мирные жители.

Провинция Идлиб

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что в западной части Идлиба не прекращаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***. Артиллерийские дивизионы сил САР ведут огонь по местам базирования радикалов в районе города Джиср Аш-Шугур, находящегося недалеко от границы с соседними провинциями Латакия и Хама. В то же время правительственные подразделения наносят удары по оборонительным сооружениям джихадистов недалеко от населенного пункта Бдама. На данный момент никаких сведений об уроне, нанесенном боевикам, не поступало.

Провинция Ракка

На занимаемых курдами территориях провинции продолжаются аресты гражданских лиц. Новостное агентство Al Manar News сообщает о том, что четыре мирных жителя были взяты под стражу после проведенных в их домах обысков в городе Ат-Табка, располагающемся юго-западнее Ракки, по обвинению в подстрекательстве к демонстрациям против произвола «Демократических сил Сирии» (SDF). Кроме того, еще 11 человек были задержаны в рамках принудительной мобилизации. Также состоялись аресты в административном центре провинции, где в тюрьмы курдов в попали восемь сирийцев, подозреваемых в связях с террористами «Исламского государства». Еще восемь гражданских лиц члены SDF задержали по неизвестным причинам.

Провинция Хама

Поступают сообщения о новых провокационных обстрелах со стороны боевиков незаконных бандгрупп на севере-западе Хамы. Согласно данным военного источника в сети Telegram (hosienmortadapressnew), исламисты ударили по городу Сальхаб из гранатометов. Информация о возможных жертвах среди местных жителей в настоящий момент уточняется. Напомним, в первой половине дня радикалы антиправительственных формирований также открыли огонь по населенным пунктам Бурейдидж и Керназ, в силу чего военнослужащие САА были вынуждены прибегнуть к ответным обстрелам.

Провинция Хасака

Еще один взрыв прогремел в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) в Восточной Сирии. По данным информагентства Syrian Network for Human Rights, мальчик погиб в результате детонации мины в деревне Касайба недалеко от границы с Ираком. Отмечается, что на момент взрыва подросток занимался выпасом овец. Местные активисты обвиняют в установке бомбы боевиков подпольных групп «Исламского государства», до сих пор осуществляющих вылазки в зонах контроля курдских радикалов. Как известно «демократические силы» не уделяют должного внимания зачистке пустынных областей, в которых могут скрываться джихадисты.

Ирак

Агентство новостей Iraqi News сообщает о том, что один из сотрудников федеральной полиции Ирака был убит, еще трое полицейских получили ранения в результате взрыва бомбы в провинции Киркук. Инцидент произошел в населенном пункте Аль-Хабат, расположенном на юго-западе от административного центра региона. Сотрудники сил внутренней безопасности оцепили место происшествия, раненые были доставлены в ближайшую больницу. На данный момент ни одно из незаконных вооруженных формирований не взяло на себя ответственность за организацию взрыва, однако, предполагается, что СВУ было установлено боевиками «Исламского государства», которые действуют в составе так называемых спящих ячеек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)