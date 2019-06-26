В Совфеде ожидают появления в ПАСЕ российских делегатов от Крыма
Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня подтвердила полномочия российской делегации, отклонив поправки к резолюции, ограничивавшие ее в правах. Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков назвал это победой России и ее дипломатов.
За принятие резолюции о полномочиях РФ в ПАСЕ проголосовали 116 депутатов, против — 62, воздержались 15 парламентариев.
По мнению российского сенатора Сергея Цекова, возвращение России в ПАСЕ является победой российской дипломатии, которой предшествовала долгая кропотливая работа.
«Сегодняшнее решение можно расценивать как частичное снятие политических санкций с России, потому что нашей стране вернули право влиять на принятие решений в ПАСЕ путем озвучивания своего мнения и голосования. Это право у нас забрали незаконно, не желая признавать, что Крым добровольно воссоединился с Россией путем проведения референдума 16 марта 2014 года. Сейчас нам вернули голос. И мы этому искренне рады.
Мы вновь обрели прекрасную площадку для дискуссий с европейскими коллегами, на которой можно развенчивать русофобские мифы и говорить правду о Крыме. Надеюсь, в скором времени в составе российской делегации в ПАСЕ будут и представители Крыма», — сказал Сергей Цеков в комментарии Федеральному агентству новостей.
При этом сенатор от Крыма, много лет проработавший в законодательных органах Украины, отметил, что реакция украинской делегации на принятие решения о возвращении России в ПАСЕ недостойна цивилизованного государства.
«Проблема Украины — в патологической ненависти к России. И это ее губит. Причем, эта ненависть появилась гораздо раньше 2014 года. Я знаю это, потому что являюсь бывшим депутатом Украины, знаю украинскую политическую верхушку, которая попала под влияние представителей Западной Украины, переняла ее русоненавидческие настроения и не может их сдержать.
Ситуация изменится, когда к власти придут реалисты, понимающие, что нельзя перечеркнуть тысячелетнюю историю, нельзя ругаться с соседями, что только нормальные отношения с Россией помогут Украине стать цивилизованным государством.
А те, кто сейчас представляют Украину на европейских площадках, не способны адекватно оценивать действительность. Они огульно обвиняют Россию в своих бедах, забывая, что они сами жгли людей в Доме профсоюзов в Одессе и убивали мирных жителей и детей Донбасса. Реагировать на таких «политиков» не стоит», — сказал Сергей Цеков.