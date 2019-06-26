В Совфеде ожидают появления в ПАСЕ российских делегатов от Крыма

Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня подтвердила полномочия российской делегации, отклонив поправки к резолюции, ограничивавшие ее в правах. Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков назвал это победой России и ее дипломатов.

За принятие резолюции о полномочиях РФ в ПАСЕ проголосовали 116 депутатов, против — 62, воздержались 15 парламентариев.

По мнению российского сенатора Сергея Цекова, возвращение России в ПАСЕ является победой российской дипломатии, которой предшествовала долгая кропотливая работа.

«Сегодняшнее решение можно расценивать как частичное снятие политических санкций с России, потому что нашей стране вернули право влиять на принятие решений в ПАСЕ путем озвучивания своего мнения и голосования. Это право у нас забрали незаконно, не желая признавать, что Крым добровольно воссоединился с Россией путем проведения референдума 16 марта 2014 года. Сейчас нам вернули голос. И мы этому искренне рады. Мы вновь обрели прекрасную площадку для дискуссий с европейскими коллегами, на которой можно развенчивать русофобские мифы и говорить правду о Крыме. Надеюсь, в скором времени в составе российской делегации в ПАСЕ будут и представители Крыма», — сказал Сергей Цеков в комментарии Федеральному агентству новостей.

При этом сенатор от Крыма, много лет проработавший в законодательных органах Украины, отметил, что реакция украинской делегации на принятие решения о возвращении России в ПАСЕ недостойна цивилизованного государства.