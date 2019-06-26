Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

В Совфеде ожидают появления в ПАСЕ российских делегатов от Крыма

446
0 Оставить комментарий

В Совфеде ожидают появления в ПАСЕ российских делегатов от Крыма

Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня подтвердила полномочия российской делегации, отклонив поправки к резолюции, ограничивавшие ее в правах. Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков назвал это победой России и ее дипломатов.

За принятие резолюции о полномочиях РФ в ПАСЕ проголосовали 116 депутатов, против — 62, воздержались 15 парламентариев.

В Совфеде ожидают появления в ПАСЕ российских делегатов от Крыма

По мнению российского сенатора Сергея Цекова, возвращение России в ПАСЕ является победой российской дипломатии, которой предшествовала долгая кропотливая работа.

«Сегодняшнее решение можно расценивать как частичное снятие политических санкций с России, потому что нашей стране вернули право влиять на принятие решений в ПАСЕ путем озвучивания своего мнения и голосования. Это право у нас забрали незаконно, не желая признавать, что Крым добровольно воссоединился с Россией путем проведения референдума 16 марта 2014 года. Сейчас нам вернули голос. И мы этому искренне рады.

Мы вновь обрели прекрасную площадку для дискуссий с европейскими коллегами, на которой можно развенчивать русофобские мифы и говорить правду о Крыме. Надеюсь, в скором времени в составе российской делегации в ПАСЕ будут и представители Крыма», — сказал Сергей Цеков в комментарии Федеральному агентству новостей.

При этом сенатор от Крыма, много лет проработавший в законодательных органах Украины, отметил, что реакция украинской делегации на принятие решения о возвращении России в ПАСЕ недостойна цивилизованного государства.

«Проблема Украины — в патологической ненависти к России. И это ее губит. Причем, эта ненависть появилась гораздо раньше 2014 года. Я знаю это, потому что являюсь бывшим депутатом Украины, знаю украинскую политическую верхушку, которая попала под влияние представителей Западной Украины, переняла ее русоненавидческие настроения и не может их сдержать.

Ситуация изменится, когда к власти придут реалисты, понимающие, что нельзя перечеркнуть тысячелетнюю историю, нельзя ругаться с соседями, что только нормальные отношения с Россией помогут Украине стать цивилизованным государством.

А те, кто сейчас представляют Украину на европейских площадках, не способны адекватно оценивать действительность. Они огульно обвиняют Россию в своих бедах, забывая, что они сами жгли людей в Доме профсоюзов в Одессе и убивали мирных жителей и детей Донбасса. Реагировать на таких «политиков» не стоит», — сказал Сергей Цеков.

infox - new
Автор: Марина Степанова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров