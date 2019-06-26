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В посольство РФ не поступали данные о пострадавших россиянах при взрыве в Вене

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В посольство РФ не поступали данные о пострадавших россиянах при взрыве в Вене

Вена, 26 июня. Информации о россиянах, пострадавших во время мощного взрыва в Вене, нет. Об этом сообщили в посольстве РФ.

По информации австрийской полиции, серьезный взрыв прогремел в пятиэтажном доме, который расположен на улице Прессгассе. Происшествие произошло 26 июня около 16.30 по местному времени. Два здания повреждены. Об этом пишет «Свободная Пресса».

По предварительным данным, четыре человека получили серьезные ранения, еще несколько — легкие травмы. Информации о пострадавших россиянах не поступало, сообщили в российском посольстве в Вене.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Сообщается, что причиной взрыва могла стать утечка бытового газа. Проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.

 

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Автор: Сергей Петров
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