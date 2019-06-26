Жители Японии ополчились на Кардашьян, покусившуюся на кимоно

Москва, 26 июня. Жители Японии активно выражают в соцсетях свое недовольство новой линейкой белья от Ким Кардашьян: звезда назвала бренд нижнего корректирующего белья Kimono. Возмущенные пользователи запустили хештег #KimOhNo для борьбы с коллекцией теледивы.

Как сообщает телеканал «360», Кардашьян на своей странице в Instagram сообщила о запуске нового бренда корректирующего нижнего белья Kimono («Кимоно»). По ее словам, над этим проектом она работала в течение последнего года, а «план его реализации вынашивала 15 лет».

У бренда есть даже собственная страница в Instagram. Однако под снимками вместо восхищенных откликов оказались возмущенные комментарии жителей Японии, которых оскорбило название линейки нижнего белья.

«Как насчет того, чтобы не использовать слово kimono как название для бренда? Кимоно — это наша культура и традиция, НЕ нижнее белье! Грустно и неприятно», — заявила пользовательница по ником rajkumarister. В интервью телеканалу девушка подчеркнула, что дискредитация культурных ценностей недопустима.

Позднее появился хештег #KimOhNo в качестве протеста. По данному хештегу сегодня можно найти более 700 фото в Instagram.

Отметим, в середине июня звезда телешоу «Жизнь семейства Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст выступила в Белом доме, где объявила о своем участии в государственной программе поддержки людей, освободившихся из тюрем. Знаменитость поразила собравшихся серьезностью внешнего вида: вместо обычного «голого» платья на ней был деловой костюм, передавала «Газета.ру».

На встрече в Восточной комнате в Белом доме помимо президента США Дональда Трампа присутствовала его старшая дочь Иванка и ее супруг Джаред Кушнер — именно они в прошлом году добились того, чтобы Трамп встретился с Кардашьян и выслушал ее аргументы в защиту Элис-Мари Джонсон, которую впоследствии помиловал президент.