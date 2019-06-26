Трамп назвал Россию «потенциальным противником» США

Вашингтон, 26 июня. Президент США Дональд Трамп назвал Россию «потенциальным противником», рассуждая о нежелании Берлина прекращать сотрудничество с Москвой.

Глава государства упрекнул Германию в том, что она платит «миллиарды долларов» за российский газ, однако не хочет увеличивать финансирование НАТО.

«Они платят миллиарды долларов потенциальному противнику, от которого мы, как предполагается, должны их защищать», — отметил Трамп, выступая в эфире телеканала Fox Business.

Отметим, что Германия неоднократно жаловалась на колоссальное давление со стороны Соединенных Штатов, которые под угрозами санкций требуют, чтобы Берлин отказался от строительства газопровода «Северный поток — 2». Магистраль должна соединить Россию и ФРГ через Балтийское море и обеспечить надежность российских поставок в Европу.

США же выступают против «Северного потока — 2», поскольку дешевый российский газ создаст огромную конкуренцию для более дорогого американского СПГ, который предполагается возить из Штатов морем. Опрос, проведенный недавно Российско-Германской внешнеторговой палатой, показал, что сегодня 93% немецких компаний выступают в поддержку российского проекта и лишь 7% — против.

Тем не менее, американская сторона не прекращает попыток лоббировать интересы своих газовиков. В настоящий момент, к примеру, американская сторона обсуждает новый пакет санкций, который должен нанести удар не только по самому проекту, но и по всем компаниям, которые в нем задействованы.