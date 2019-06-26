Прокурор Парижа рассказал о возможных причинах пожара в соборе Нотр-Дам

Париж, 26 июня. Причиной масштабного пожара в соборе Парижской Богоматери могла стать непотушенная сигарета или неисправность электропроводки. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на прокурора Парижа Реми Хейца.

По его словам, точная причина возгорания пока не установлена, однако уже сейчас можно с уверенностью заявить, что пожар не был спровоцирован умышленным поджогом. По мнению следствия, основной версией возникновения пожара в соборе Парижской Богоматери является нарушения правил безопасности.

«Нет никаких данных, которые позволяли бы говорить в поддержку криминальной гипотезы», — пояснил прокурор.

Он также добавил, что причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки или «плохо потушенная сигарета». По словам Хейца, в ближайшее время будут проведены дополнительные экспертизы с привлечением экспертов, передает РИА Новости.

Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел крупный пожар. В результате пожара обрушился шпиль собора, а также была повреждена несущая конструкция. Пожарным удалось справиться с огнем, а также сохранить главные произведения искусства и реликвии которые хранились в соборе.

После пожара президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери будет отреставрирован в течение пяти лет. Кроме того, президент объявил национальный сбор средств на восстановление собора.