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Россия

Онищенко назвал старородящих женщин проблемой России 

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Онищенко назвал старородящих женщин проблемой России 

Москва, 26 июня. Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина считает, что женщинам лучше не откладывать рождение первого ребенка ради получения высшего образования. К ее мнению присоединился депутат Госдумы РФ, заслуженный врач Геннадий Онищенко.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Онищенко отметил, что врачей тревожит тенденция поздних родов первого ребенка. 

«Проблема действительно есть. В России жительницы мегаполисов стали рожать почти в том же возрасте, что и женщины в странах Западной Европы — в 32–34 года. С медицинской точки зрения — это не очень правильно», — заявил депутат. 

По его словам, у врачей есть термин «старородящая», которым обозначается женщина, родившая первого ребенка после 30 лет. Онищенко назвал старородящих женщин проблемой России.

«У таких женщин больше вероятности родить детей с какими-то физическими отклонениями, врожденными патологиями», — напомнил он.

С другой стороны, считает заслуженный врач России, ситуация объяснима. 

«Молодые горожанки заканчивают институты чаще всего в 22–23 года. После чего немало лет уходит на выстраивание карьеры. Это я называю ножницами между физиологией и желанием женщины социализироваться в обществе», — отметил парламентарий. 

Одними призывами тут не отделаешься, считает Онищенко. 

«Да, молодые женщины должны знать, чем они рискуют, затягивая с материнством. Но одного просвещения недостаточно. Надо создавать комплексные условия для того, чтобы женщина чувствовала себя более защищенной», — считает собеседник ФАН. 

Онищенко назвал старородящих женщин проблемой России 

Например, напомнил депутат Госдумы, в советское время многие студентки не боялись создавать семьи и рожать детей еще во время учебы, поскольку государство гарантировало им работу после получения образования. 

«Сейчас же, наоборот, доходит до того, что некоторые работодатели ставят условие поступающим к ним на работу женщинам, что они сколько-то лет не должны уходить в декретный отпуск», — посетовал Онищенко. 

В любом случае тенденция отложенных первых родов российских врачей тревожит, заметил он.

«С этим надо что-то делать, и делать комплексно. Сочетать социальную поддержку молодым матерям и прививание с детского возраста установки на семейные ценности», — резюмировал собеседник ФАН.

25 июня в рамках круглого стола, где обсуждались практические меры по поддержке материнства, детства и повышению рождаемости, Арсенина заявила, что «родители подначивают девочек на получение образования и только потом уже на все остальное». Чиновница утверждала, что «чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины». 

Губернатор Владимирской области Владимир Силягин считает, что его подчиненная «просто выразила свое личное мнение как врач».

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Автор: Алексей Полубота
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