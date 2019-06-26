Москва, 26 июня. Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина считает, что женщинам лучше не откладывать рождение первого ребенка ради получения высшего образования. К ее мнению присоединился депутат Госдумы РФ, заслуженный врач Геннадий Онищенко.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Онищенко отметил, что врачей тревожит тенденция поздних родов первого ребенка.

«Проблема действительно есть. В России жительницы мегаполисов стали рожать почти в том же возрасте, что и женщины в странах Западной Европы — в 32–34 года. С медицинской точки зрения — это не очень правильно», — заявил депутат.

По его словам, у врачей есть термин «старородящая», которым обозначается женщина, родившая первого ребенка после 30 лет. Онищенко назвал старородящих женщин проблемой России.

«У таких женщин больше вероятности родить детей с какими-то физическими отклонениями, врожденными патологиями», — напомнил он.

С другой стороны, считает заслуженный врач России, ситуация объяснима.

«Молодые горожанки заканчивают институты чаще всего в 22–23 года. После чего немало лет уходит на выстраивание карьеры. Это я называю ножницами между физиологией и желанием женщины социализироваться в обществе», — отметил парламентарий.

Одними призывами тут не отделаешься, считает Онищенко.

«Да, молодые женщины должны знать, чем они рискуют, затягивая с материнством. Но одного просвещения недостаточно. Надо создавать комплексные условия для того, чтобы женщина чувствовала себя более защищенной», — считает собеседник ФАН.

Например, напомнил депутат Госдумы, в советское время многие студентки не боялись создавать семьи и рожать детей еще во время учебы, поскольку государство гарантировало им работу после получения образования.

«Сейчас же, наоборот, доходит до того, что некоторые работодатели ставят условие поступающим к ним на работу женщинам, что они сколько-то лет не должны уходить в декретный отпуск», — посетовал Онищенко.

В любом случае тенденция отложенных первых родов российских врачей тревожит, заметил он.

«С этим надо что-то делать, и делать комплексно. Сочетать социальную поддержку молодым матерям и прививание с детского возраста установки на семейные ценности», — резюмировал собеседник ФАН.

25 июня в рамках круглого стола, где обсуждались практические меры по поддержке материнства, детства и повышению рождаемости, Арсенина заявила, что «родители подначивают девочек на получение образования и только потом уже на все остальное». Чиновница утверждала, что «чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины».

Губернатор Владимирской области Владимир Силягин считает, что его подчиненная «просто выразила свое личное мнение как врач».