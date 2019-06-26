Провокаторше из штаба Навального грозит штраф в миллион рублей за клевету на петербурженку

Санкт-Петербург, 26 июня. Сторонники блогера Алексея Навального стали героями нового скандала. Менеджера проектов штаба Навального провокаторшу Ольгу Гусеву поймали на откровенной лжи.

«Штаб Навального в Санкт-Петербурге» накануне представил ролик «Беглов. Анатомия рисования подписей», в котором Гусева обвинила сотрудников администрации Выборгского района в фальсификации подписей в поддержку временного исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.

Одной из героинь провокационного видео, по словам Гусевой, является замдиректора по АХЧ гимназии №61 Выборгского района Елена Орлова. На кадрах, представленных штабом Навального, женщина якобы «решила заблокировать выход из администрации, а затем пыталась украсть камеру».

Однако, как выяснилось, на видео вовсе не Орлова. Настоящая замдиректора по АХЧ гимназии выглядит совершенно по-другому: перепутать женщин невозможно. Кроме того, как уточняет сотрудница учебного заведения, при желании Гусева могла в любой момент проверить личность женщины с видео — встретиться лично с Орловой, найти ее страницы в соцсетях. Никаких шагов в этом направлении сделано не было.

Ложь Гусевой самым негативным образом отразилась на жизни работницы гимназии. На адрес женщины стали поступать письма от посмотревших сфабрикованный сюжет зрителей, которые обвиняли «Орлову» в фальсификации подписей.

Оказавшаяся в ужасном положении женщина намерена добиться справедливости — наказать обидчиков и подтвердить свою невиновность. Орлова решила написать заявление в правоохранительные органы. Она считает, что действия штаба Навального порочат ее честь и достоинство, а также наносят неоценимый вред репутации.

Орлова требует проверить действия Гусевой на состав преступления, предусмотренного статьей 128.1УК РФ (клевета). Наказание за публичную клевету может достигать миллиона рублей, а также сроком обязательных работ 240 часов.

По информации из закрытых источников, Гусева панически боится в отношении себя каких-либо следственных действий и внимания со стороны правоохранительных органов. Вероятно, женщине есть, что скрывать, как и большинству приближенных Навального. Однако этот факт она забыла учесть, когда обвиняла Орлову в преступлениях, не проверив полученную информацию.

Ранее стало известно, что автор видеовброса Гусева была задержана в Петербурге в рамках расследования уголовного дела.

Беглов прокомментировал провокацию в свой адрес. Глава города заверил, что его штаб не имеет никакого отношения к происходящему на кадрах видеозаписи. Он обратился к правоохранительным органам с призывом разобраться в сложившейся ситуации.