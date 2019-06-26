Джордж Мартин поделился мнением о «Чернобыле»

Лос-Анджелес, 26 июня. Американский писатель Джордж Мартин поделился мнением о сериале телеканала HBO «Чернобыль». Свою точку зрения о нашумевшем проекте он озвучил на странице в Twitter.

Автор романов «Песнь льда и пламени», по которому снят один из самых популярных сериалов современности «Игра престолов», Мартин посмотрел «Чернобыль». Картина понравилась писателю.

Особенно он отметил актерскую игру Джареда Харриса, который предстал перед зрителями в образе ученого Валерия Легасова, передает «Свободная пресса». Мартин заявил, что справедливость Голливуда можно проверить с помощью «Чернобыля».

«Страшно, захватывающе, душераздирающе, — восхитился он работой. — Если он [«Чернобыль»] не выиграет грузовик с «Эмми», в Голливуде нет справедливости».

Ранее продюсер и автор сценария нашумевшего сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин объяснил, почему события в картине отличаются от реальной хронологии событий аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). В беседе с журналистами он пояснил, что фактические ошибки в сериале – это «не неточности, а разный взгляд на происходящее». По словам Мейзина, при написании сценария он «использовал разные источники в поиске информации».

Телеведущий Иван Ургант в свою очередь после просмотра первой серии «Чернобыля» заявил, что разделяет мнение всех тех, кто удивлен, что этот сериал сняли не в России, что российские кинопроизводители не затрагивали эту тему. Популярный же блогер Дмитрий Пучков назвал «Чернобыль» «антирусской пропагандой», пишет «Культуромания».