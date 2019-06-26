Милонов нашел в Конституции РФ законодательный запрет абортов

Московский патриархат вынес на общественное обсуждение проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», в котором призывает законодательно закрепить понятие «человеческий эмбрион». Авторы настаивают на том, что эмбрион является человеком, следовательно, у него есть право на жизнь.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов напомнил в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей, что давно выступает за это, поэтому всячески поддерживает предложение церкви.

«На самом деле если брать конституционные права и свободы, то аборт в настоящее время является незаконным действием, убийством человека, находящегося в утробе матери, — заявил он. — Почему? Потому что если раньше жизнь человека с точки зрения науки и общества начиналась с момента появления на свет, то теперь на основании всех полученных данных есть консолидированное мнение, что жизнь человека начинается с момента зачатия».

По мнению члена фракции «Единая Россия», именно с этого момента берет начало цепочка событий, являющаяся этапом развития человека, как до появления на свет, так и после этого.

«То есть между нахождением в утробе матери и моментом рождения может быть, например, разница всего в один день, и он, человек, абсолютно одинаковый, — подчеркнул Милонов. — Так как, повторюсь, с точки зрения современной российской науки человек является таковым уже с момента зачатия, его жизнь не может быть прервана».

В нашей стране смертная казнь запрещена, напомнил член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, поэтому даже маньяки и убийцы отбывают пожизненные сроки и их не лишают жизни.

«А лицо до 14 лет вообще не подлежит уголовному преследованию, — сказал собеседник ФАН. — То есть мы вообще не должны ограничивать права ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. Поэтому в глазах юстиции аборт является незаконным [делом]. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» противоречит Конституции РФ. Именно в части проведения абортов».

Милонов признался, что церковь в данной ситуации ничего нового в принципе не предлагает, поскольку все это хорошо всем известно. И ученым, и медикам, да и самим религиозным деятелям.

«Человеческая жизнь является неприкосновенной, это написано в конституции, — отметил депутат. — Поэтому церковь всего лишь призывает вновь и вновь задуматься о том, что мы находимся сейчас в состоянии определенного мракобесия и почему-то предпочитаем не замечать прав и свобод человека, убивая ради каких-то экономических причин».

В российском законодательстве требуется исключить противоречащие ему же нормы, которые позволяют убивать детей на внутриутробном этапе развития, заявил собеседник ФАН.

«Эмбрион» — это такое название, которое дает человеку некое психологическое право совершить убийство, — считает он. — Мы должны исключить такое понятие и говорить не «эмбрион», а «человек». Человек на этапе эмбрионального развития».

Единорос тут же сделал интересное сравнение — жизнеспособность так называемого эмбриона в миллионы раз выше жизнеспособности человека, скажем, в 95 лет. Однако жизнь человека в эти 95 лет защищена законом, и никто, естественно, не имеет права ее прервать.

«А вот жизнь человека, например, через три недели после зачатия, которая, судя по всему, не закончится, как жизнь человека в 95 лет, в ближайшее время, а, наоборот, будет развиваться еще десятки лет, никак не защищена, — посетовал Милонов. — Это состояние оруэлловского общества!»

Поэтому любой, кто выступает за право на совершение абортов, это мракобес, человек, живущий в дремучих стандартах прошлого, и, безусловно, разделяющий идеологию национал-социализма, уверен депутат. То есть права некой сверхнации на уничтожение других.

«Это евгеника в чистом виде этого слова, — подчеркнул собеседник ФАН. — И я не только поддержу такой документ. Более того, я вообще являюсь соавтором законопроекта, запрещающего аборты, поэтому готов вновь и вновь доказывать тем, кто выступает за аборты, что они неправы».

Но, к сожалению, эти люди никогда не хотят слушать и рассуждать, признался Милонов. Потому что они «находятся либо во тьме своих заблуждений, либо во тьме невежества или же, увы, обладают некими коррупционными связями, следуя экономическим интересам так называемого «проабортного лобби», которое использует тела убитых младенцев для своих целей».

В проекте, опубликованном на официальном сайте РПЦ, в частности, говорится, что православная церковь подчеркивает — «фундаментальные права эмбриона как человеческой личности должны быть закреплены в законодательстве». Она также призывает государство гарантировать право медицинских работников на отказ от совершения аборта по соображениям христианской совести. И, наконец, по мнению представителей РПЦ, аборт — это всегда убийство, поэтому «невозможно говорить о «праве на аборт», то есть о «праве на убийство».