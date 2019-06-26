Стало известно, кто может стать крестной матерью ребенка Меган Маркл

Лондон, 26 июня. Имя крестной матери недавно родившегося сына Меган Маркл и принца Гарри стало главной интригой для всех, кто следит за жизнью двора.

Однако журналистка Камилла Томини, которая освещает события, касающиеся королевской семьи, опровергла предположения о том, что крестной матерью маленького Арчи может стать герцогиня Кембриджская Кейт Мидлтон.

По словам Томини, вероятнее всего, столь почетная роль достанется принцессе Евгении, которая приходится дочерью второго сына королевы — принца Эндрю, герцога Йоркского. Принцесса Йоркская очень близка с принцем Гарри. Они смогли подружиться друг с другом еще в юности, несмотря на то, что жили в разных городах, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, что 19 мая 2018 года принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл, известной по роли Рейчел Зейн в сериале «Форс-мажоры». Свадьба состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. 6 мая 2019 года у пары родился первенец, который получил имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Мальчик стал седьмым претендентом на королевский престол.