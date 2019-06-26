Минобороны заявило о готовящихся информационных атаках на командование ВС РФ

Москва, 26 июня. Зарубежные страны готовят информационные атаки против командования Вооруженных сил РФ всех уровней. Соответствующее заявление сделал глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков на форуме «Армия-2019».

«По мере укрепления роли России в мире нападки на ВС РФ и на военное руководство будут только усиливаться», — отметил Конашенков.

По его словам, «в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС России всех уровней». В частности, речь идет о командовании соединений, объединений, родов войск и видов до непосредственно военно-политического руководства.

Конашенков подчеркнул, что министерство обороны РФ работает честно и открыто. Однако если зарубежные страны будут использовать грязные методы информационной борьбы против России, то «их действия не останутся без адекватного ответа».

По данным Минобороны, некоторые страны через определенные СМИ «ведут скоординированную работу по дискредитации российских политиков и общественных деятелей, предпринимателей, журналистов, блогеров».

Ранее заместитель главы Минобороны РФ Руслан Цаликов заявил о необходимости адекватно оценивать угрозы от информационных атак. Он заметил, что американские «операции в киберпространстве» создают угрозу безопасности техногенной сферы и могут оказывать негативное воздействие на сознание и психологию людей.