Депутаты и общественники объявили бойкот частным «треногам» на дорогах

Российские автомобилисты объявили войну частным комплексам фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сеть наводнили видеоролики, в которых разъяренные водители пытаются выяснить законность работы так называемых «треног».

«Сломалась машина у человека, смотрите!» — восклицает в автомобилист Красноярском крае, завидев на обочине «Жигули» и «треногу», в десяти метрах от которых стоит знак аварийной остановки.

«Сколько метров от края дороги должно быть? А я знаю, что от трех», — спрашивает сторожа водитель в Московской области.

Мобильные комплексы фиксируют скорость проезжающих автомобилей. Владельцы передают эти данные в ГИБДД: чем больше штрафов, тем больше процент. В погоне за прибылью дельцы размещают камеры без предупреждающих знаков, на самом краю дороги, и не очень-то стремятся согласовывать места их установки с местными властями.

«Как правило, коммерческие организации получают до 70-80% от суммы штрафов», — рассказал Федеральному агентству новостей президент Института развития и адаптации законодательства, глава комитета «Деловой России» Алексей Головченко.

С опустошителями своих карманов автомобилисты борются по-разному. Одни размещают предупреждения «Осторожно, радар!» перед ненавистной «треногой», другие надевают на нее трусы и сбрасывают в кювет. Некоторые отчитывают сторожа, спрятавшего камеру за деревом.

«Стоит, тусуется! Специально косит бабки! Скажи, ты гаишник? Где твоя форма? — недоумевает проезжавший мимо водитель. — Какие вы подлые все-таки!»

Едем по автодороге М1 «Беларусь». На 40-м километре встречаем первую мобильную камеру. Перед ней, конечно, никаких предупредительных знаков. Пока сторож спит, техника на крыше фургона фиксирует превышение скорости в 90 км/ч — по договору с правительством Московской области.

«Почему нет знака?» — спрашивает корреспондент ФАН открывшего дверь машины мужчину, который не пожелал представиться. «Какого знака? На мобильные комплексы знак не нужен», — говорит он, потирая глаза.

На вопрос, чем обоснована установка комплекса в этом месте, сторож отвечает: «Это меня особо не интересует. Мне дали работать, вот я и работаю».

Просим предоставить документы на технику. Спустя десять минут мужчина достает свидетельство о проверке прибора. Бумаги за подписью представителя МВД с указанием места его размещения не нашлось.

«Давайте без съемки», — вдруг просит он.

Через полтора километра встречаем черный «Рено». По словам оператора мобильного комплекса, за свою смену он получает 2000 рублей и не знает ни о каких требованиях к его установке. На просьбу показать разрешение мужчина ответил: «А как оно выглядит?»

«Это все, что я могу вам показать, — достает он свидетельство о поверке прибора. — Место, где мы находимся, где стоит камера, утверждает начальник ГАИ».

От эстакады в Голицыно до Кубинки мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД стоят на каждом километре. В выходные их здесь в два раза больше, говорят водители.

Алексей Зуев живет в этих местах и регулярно «попадает» на штрафы из-за того, что не успевает сбросить скорость перед «треногами».

«Приходили штрафы за то, что я ехал 96 км/час, а нужно 90. Хотя по закону штраф [за превышение] до 10 км/час не накладывается, — пожаловался собеседник ФАН. — Вся эта ситуация создает аварийность на дороге, потому что люди, которые постоянно тормозят перед этими камерами, создают опасность».

На 62-м километре «тренога» приставлена к опоре ЛЭП, которая скрывает ее от глаз проезжающих. В 600 м размещена стационарная камера фотовидеофиксации нарушений ПДД. Сторож мобильного комплекса наотрез отказался объяснить, чем обосновано его размещение.

В надежде получить ответ звоним по указанному на двери «Жигулей» телефону горячей линии министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Оператор посоветовал корреспонденту ФАН написать заявление в ГИБДД. Другого способа проконтролировать ситуацию специалист предложить не смог.

На выезде из Кубинки в сторону Москвы буквально через километр встречаем еще одну стационарную камеру. В 80 м от нее виднеется очередная «тренога». Не успели мы подойти к стоящим рядом «Жигулям», как к машине подъехала иномарка. Из нее вышел мужчина, показал на съемочную группу ФАН и скрылся.

«А кто сейчас к вам подъезжал?» — интересуется корреспондент ФАН у сторожа камеры через щель окна автомобиля. «Знакомый», — нехотя отвечает тот. «У вас есть документы на работу здесь?» «Все есть». «Не могли бы вы нам показать?» «Без начальства не могу. Я не хочу терять работу, разберитесь с ними сами», — раздраженно отвечает мужчина.

Читаем надпись на камере: «Госимущество, правительство Московской области, комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД, стоимость 1,7 млн рублей».

«Почему такое происходит? Фиксация нарушений на одном участке двумя камерами?» — пытается разобраться Алексей Зуев. «Ребята, я не знаю, — отвечает тот. — Она не работает. Мы стоим, где нам сказали».

По данным МВД, на дорогах страны насчитывается 12 тысяч стационарных и без малого 4 тысячи мобильных комплексов. К 2025 году их общее число обещает вырасти почти до 19 тысяч.

«Эффект от этой системы огромен, — утверждает замначальника ГУОБДД МВД России Александр Быков. — На сегодняшний день только за первый квартал текущего года мы фактически ликвидировали 259 аварийно-опасных мест. За последние два года мы ликвидировали 3000 аварийно-опасных участка».

Между тем борьба с дорожными авариями с помощью мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД все-таки превратилась в бизнес, признают в МВД. Их владельцы пытаются спровоцировать водителей на нарушения. Нередко органы исполнительной власти прописывают в договорах планы по вынесению штрафов на несколько лет вперед.

«Каждый год прирост административных правонарушений по фотофиксации в среднем 10%. За прошлый год это 106 миллионов. Это говорит о том, что санкции сегодня свою профилактическую роль, предусмотренную КоАП РФ, не реализуют. Главная цель административного наказания — профилактика — не достигается. Основная часть населения воспринимает это, на мой взгляд, как обычную плату за проезд», — констатировал Александр Быков.

Количество передвижных камер на конкретном участке дороги страны ничем не регламентировано. Основной критерий — за год на нем должно произойти как минимум три ДТП.

По закону, перед любым комплексом фотовидеофиксации нарушений ПДД должен стоять знак. Однако владельцы камер игнорируют это требование: согласно ГОСТу, оно касается только стационарных систем.

«Не так давно водитель в Челябинской области, двигаясь по федеральной автодороге М-5, увидел камеру, резко затормозил. В результате погиб сам водитель, погиб его ребенок и погибла его жена. Всего лишь установка одной таблички фотовидеофиксации позволила бы избежать этого», — констатировал член свердловского регионального отделения комитета по защите прав автомобилистов Максим Едрышов.

На круглом столе в Общественной плате эксперты заявили: установку мобильных комплексов нужно жестко регламентировать. Полномочия в сфере обеспечения прав граждан должны принадлежать региональным властям, а не бизнесу.

Как отметил замдиректора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса Александр Проходцев, для установки и перераспределения камер фотовидеофиксации нарушений ПДД в ведомстве разработают специальную методичку.

«Такая задача поставлена, и в этом году она будет реализована. Такая методичка уже делается и будет утверждена», — заявил чиновник.

Сегодня ни МВД, ни сами разработчики не гарантируют отсутствие ошибок в работе техники. Между тем неправильный угол наклона камеры увеличивает показатель скорости автомобиля на 7 км/ч. В результате ГИБДД часто выписывает водителям штрафы за нарушения, которых те не совершали. При этом, по словам специалистов, никаких методик по исследованию ошибок измерения скорости мобильных комплексов в России не существует.

«Я попал дважды на штраф в 2015 году, пытался добиться справедливости. Но мне сказали: «На фотографии ваша машина? Значит, вы виновны». Поэтому пришлось добиваться встреч в ГИБДД, в Росстандарте. В итоге меня включили в группу по разработке ГОСТов, где я отстаивал точку зрения граждан: обвинение должно быть обосновано не просто фактом фиксации, а содержанием материалов», — рассказал корреспонденту ФАН Григорий Шухман.

Эксперт отметил: разработчики должны указать в своей документации, какие ошибки может допускать комплекс и какие материалы нужны, чтобы их выявить и исключить.

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков в интервью корреспонденту ФАН назвал историю с применением камер бизнесом «безобразной».

«Такая аренда государственной власти недопустима», — заявил он.

Вместе с коллегами из комитета по транспорту и строительству депутат готовит пакет поправок в несколько федеральных законов, который запретит применение дорожных камер физическими лицами.

«Московская область уже в этом смысле дошла до маразма, — рассказал Вячеслав Лысаков. — Эти камеры навязывают, сдают в аренду продавцам овощей! Лотки вдоль дороги стоят с картошкой, огурцами, и там стоит камера! Продавец подрабатывает. Это абсолютно достоверная информация, и такой абсурд надо заканчивать».

Вячеслав Лысаков намерен сделать соответствующие ГОСТы обязательными к исполнению, включив их в федеральный закон, а также закрепить параметры использования комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в КоАП РФ. Свои предложения парламентарий намерен внести на рассмотрение в Госдуму до начала летних каникул.

«Средства автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые имеют оператора, например, так называемый «Помощник Москвы», работают вне правового поля. В случае внесения и принятия этого законопроекта такая камера, как «Стрит Фалькон», на которую идут массы жалоб, будет однозначно запрещена для применения», — сообщил депутат.

Напомним, с 1 октября 2019 года фотовидеофиксация аварий в России станет обязательной. В феврале вице-премьер Максим Акимов отмечал, что обеспечивающие ее системы не должны использоваться частными компаниями для заработка.

На днях президент России Владимир Путин заявил о недопустимости маскировки камер на дорогах с целью увеличения числа штрафов.