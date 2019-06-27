Демократ-наркобарон и его судьи: кто помогал Плахотнюку насиловать Конституцию Молдавии? Колонка Александра Малькевича

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей журналист Александр Малькевич отныне является персоной нон грата не только в США, но и в… Молдавии, откуда он был депортирован в мае этого года. В связи с чем начал работу над документальным циклом «Смугляне-молдаване». Причем помогают в работе ему… сами местные жители, присылающие материалы непосредственно автору в личные сообщения в мессенджере Telegram. То есть, по сути, на наших глазах разворачивается беспрецедентный проект в новейшей медиаистории: создание расследования руками самих читателей с помощью современных каналов коммуникации.

Смотрите, как стремительно развивается ситуация: стоило мне рассказать о том, что в Средиземном море был задержан корабль с наркотиками, который принадлежал молдавскому (теперь уже беглому) олигарху Владимиру Плахотнюку, как события посыпались, словно в каком-то динамичном клипе.

Во-первых, МВД России предъявило обвинение Плахотнюку в руководстве наркосиндикатом. По версии следствия, он участвовал в поставках марокканского гашиша в Россию через Испанию. В том смысле, что из Испании его корабли доставляли столь ценный для него груз в Молдавию, которой он безраздельно владел до недавнего времени, ну а потом уже контрабандой гнали к нам.

Ранее сообщалось, что имеющий гражданство России Владимир Плахотнюк обвинен у нас в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе за пределы РФ более 37 миллиардов рублей в 2013-2014 гг. Согласно Уголовному кодексу России, инкриминируемые Плахотнюку деяния предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы. Правда, достать бывшего «хозяина Молдавии» мы вряд ли сможем — он находится в Лондоне и в ближайшее время будет отчаянно косить под политэмигранта. В принципе, уже начал.

Во всяком случае, председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк (это был его официальный «титул» в стране) объявил об уходе со своего поста. В тексте, опубликованном на Facebook, он заявил, что принял это решение, чтобы обезопасить партию (потому что, «желая добраться до него, нападают на нее») и дать ей возможность сформулировать новый курс и выбрать новое руководство. В то же время он не откажется сам от своего депутатского мандата. По словам Плахотнюка, его ему дали избиратели Ниспоренского округа, и им решать.

Кроме того, Плахотнюк заявил, что ДПМ мирным путем передала власть, отказавшись идти в коалицию с партией, которая придерживается чуждой Молдавии программы. Но, по его словам, несмотря на этот «конструктивный подход», ДПМ подвергается огромному давлению из-за того, что партию ассоциируют с ним лично.

«Они хотят бороться со мной, но делают это с партией, что плохо сказывается как на ДПМ, так и на проевропейских партиях из нынешнего альянса», — отметил Плахотнюк.

Он призвал остановить «политическую расправу» над его коллегами по партии, а также чиновниками из госорганов, которые не имеют никакого отношения к ДПМ.

«Кто хочет политической расправы, пусть это делают со мной», — написал Плахотнюк.

Красиво! Думаю, многие готовы… но готов ли сам Владимир Георгиевич вернуться и предстать перед судом. Очень сомневаюсь… В общем, Плахотнюк решил сложить с себя полномочия председателя ДПМ и предложил в кратчайшие сроки созвать партийный съезд, чтобы избрать новое руководство. Он пообещал не выдвигать свою кандидатуру ни на одну руководящую должность в партии, но при этом сохранит за собой депутатский мандат.

Резюме: перешедшая в оппозицию некогда правящая Демократическая партия Молдавии соберет 29 июня национальный политический совет, на котором обсудит перестановки в руководстве после отставки ее лидера. Информация официальная, об этом заявил почетный председатель партии Думитру Дьяков.

И еще немного об олигархе и его бегстве.

Тут давеча министр внутренних дел Андрей Нэстасе подробно рассказал о том, как лидер ДПМ Влад Плахотнюк бежал из страны.

«Он покинул Республику Молдова 14 июня на автомобиле Mercedes-Benz. Через Приднестровье прибыл в один из городов Украины, сел на самолет и совершил перелет в другой город Украины, откуда улетел в Лондон».

Нэстасе также рассказал, что Плахотнюк заказал частный самолет, ожидавший его в кишиневском аэропорту, но, по словам министра, «вероятно, из-за страха, что его могут остановить или помешать, отказался от этого рейса и улетел через Украину».

В то же время Андрей Нэстасе заявил, что у него пока нет точной информации об Илане Шоре — о том, покинул ли он страну и если да, то как сделал это. При этом судьба мужа певицы Жасмин не очень завидна: так называемые «прокуроры антикоррупции» потребовали выдать ордер на арест и объявить в розыск Илана Шора. Об этом заявила временно исполняющая обязанности главы Прокуратуры антикоррупции Адриана Бецишор. Ордер на арест на имя Шора был потребован на том основании, что он нарушил меру пресечения в виде нахождения под судебным контролем, будучи фигурантом дела о банковском мошенничестве. Прокуроры подали ходатайство в суд Кагула. Ранее прокуроры наложили арест на некоторые активы, принадлежащие Илану Шору, формально (пока еще) депутату молдавского парламента.

«Арест был применен в отношении многих активов. Речь идет об активах, принадлежащих нескольким компаниям, в том числе компаниям, которые управляют продажей товаров в магазинах Duty Free. Фигурирует большое число экономических агентов. Речь идет о расследовании банковского мошенничества», — заявила Адриана Бецишор.

Ну вот… минус еще один союзник Плахотнюка…

Но и это еще не все (достаточно позитивные) новости.

Свершилось и еще одно (очень большое) дело: судьи Конституционного суда Молдавии в полном составе подали в отставку. Об этом сообщено в пресс-релизе на сайте организации.

Я обещал вам рассказать о членах Конституционного суда республики — о том, «кто чей», как туда попал и какими «достижениями» на ниве «демократизации» своей страны отметился. Пожалуйста!

Тут впору говорить о настоящей «синхронизации» между ДПМ и КС — и это не случайно. Смотрите сами: из шести судей трое ранее были… депутатами от ДПМ, а двое были включены в состав КС немногим ранее парламентских выборов, прошедших в феврале. Давайте быстро познакомлю вас с ними, хоть они и уходят сейчас, таких «героев» нужно знать пофамильно.

Первый — Михаил (Михай) Поалелунжь, председатель КC. Ранее являлся председателем Высшей судебной палаты, и его много раз обвиняли в аффилированности и подчинении Демократической партии Молдавии.

Второй — Аурел Бэйешу, судья. В 2009-2010 гг. был депутатом парламента Молдавии, вице-председателем парламентской комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитетам; конечно же, «от Плахотнюка». Позже был советником по юридическим вопросам исполняющего обязанности президента Республики Молдова Мариана Лупу, который являлся тогда также председателем ДПМ (апрель 2011 года — январь 2012 года). Через некоторое время, до того, как быть назначенным в Конституционный суд, был выдвинут на должность посла Республики Молдова в Итальянской Республике (январь 2012 года — апрель 2013 года). Ясно ведь, «чей» он?

Третья — Раиса Апольская, судья. Попала на должность прямо из парламента, где являлась депутатом по спискам ДПМ (с 2010 года) и председателем комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитетам. И ладно бы только это — она ведь… кума Влада Плахотнюка.

Четвертый — Артур Решетников, судья. Также попал в КС прямо из парламента, где был депутатом от ДПМ (что характерно, опытный предатель — после семи лет работы депутатом во фракции коммунистов очень «вовремя» переметнулся к группе Плахотнюка).

Пятый — Корнелиу Гурин, судья. В 2013–2016 гг. занимал должности генерального прокурора Республики Молдова и члена Высшего совета прокуроров и Высшего совета магистратуры. При этом именно он являлся генеральным прокурором страны в период совершения знаменитого банковского мошенничества, и его много раз обвиняли в аффилированности и подчинении Демократической партии Молдавии.

Шестой — Вячеслав Запорожан, судья (сейчас исполняет обязанности председателя до формирования нового состава суда). Был назначен на должность судьи Конституционного суда решением правительства, возглавляемого демократом Павлом Филипом, в июле 2016 года. Ранее работал в качестве эксперта в рамках Программы объединенных наций за демократию. Представляете, какую «демократию» вся эта публика несла своей стране?

Мне остается только еще раз поблагодарить недалеких людей из окружения Плахотнюка, которые надоумили молдавских силовиков закрыть мне въезд в их страну, — за полтора месяца я столько узнал… О стольком рассказал, и столько еще всего предстоит. Спасибо, суровые вы мои!..

Продолжение следует.

Первая часть цикла: https://riafan.ru/1180765-moldavskie-pitushki-protiv-rossiiskikh-zhurnalistov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Вторая часть цикла: https://riafan.ru/1180896-kak-zakonodatelnye-shory-meshayut-moldavskoi-paskude-vzyat-vlast-kolonka-aleksandra-malkevicha

Третья часть цикла: https://riafan.ru/1181335-moldavskie-kibersoldaty-na-strazhe-rodnogo-obezyannika-kolonka-aleksandra-malkevicha

Четвертая часть цикла: https://riafan.ru/1181420-strashennyi-kuklovod-ili-v-chikh-rukakh-nakhoditsya-moldaviya-kolonka-aleksandra-malkevicha

Пятая часть цикла: https://riafan.ru/1183766-grantoedy-na-strazhe-velikoi-moldavskoi-tainy-kolonka-aleksandra-malkevicha

Шестая часть цикла: https://riafan.ru/1184210-v-evropu-s-chuzhim-pasportom-ili-velikorumynskie-ponty-moldavskikh-patriotov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Седьмая часть цикла: https://riafan.ru/1184751-velikie-moldavskie-okkupanty-to-li-my-ikh-to-li-oni-ukrainu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Восьмая часть цикла: https://riafan.ru/1185305-karer-i-karera-plemyannika-plakhotnyuka-kto-otpravit-oligarkha-po-etapu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Девятая часть цикла: https://riafan.ru/1185772-v-moldavii-perevorot-a-my-preduprezhdali-kolonka-aleksandra-malkevicha

Десятая часть цикла: https://riafan.ru/1185743-v-moldavii-perevorot-syadut-vse-ili-s-odnoi-storony-ili-s-drugoi-kolonka-aleksandra-malkevicha

Одиннадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1186383-s-kem-spal-igor-dodon-ili-zheleznye-ponty-staroi-vlasti-v-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha

Двенадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1189313-za-lupu-ne-spryacheshsya-usatyi-moldavskii-chekist-nakazhet-plokhisha-kolonka-aleksandra-malkevicha

Тринадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1189609-moldavskie-demokraty-pytalis-stat-bolshimi-kak-tramp-no-ne-sdyuzhili-kolonka-aleksandra-malkevicha