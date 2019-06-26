Африканист назвал цель сотрудничества России и Афрексимбанка

Москва, 26 июня. Итоговое собрание Афрексимбанка прошло в Москве с 18 по 22 июня с участием высоких представителей стран Африки, Евразии и Ближнего Востока, а также премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Итоги собрания свидетельствуют о том, что торгово-экономический потенциал России и Африки очень высок, заявил африканист Александр Зданевич.

Выступая на открытии 26-го общего собрания акционеров Афрексимбанка, Медведев заявил, что российско-африканские отношения имеют прочную историческую основу, которая может быть использована для продвижения вперед и решения существующих проблем.

Зданевич отметил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что традиционно сотрудничество РФ и Африки делится на несколько уровней. Уровень военно-технического сотрудничества высок, но тем не менее ограничен. Военные бюджеты африканские стран не безграничны, тем более что торговлю необходимо диверсифицировать.

Приоритетным выглядит сотрудничество в области высокий технологий, добавил африканист. В этой области требуется не только российский опыт, но и технологии. Третий уровень – это взаимодействие в торговле. Речь идет о транспортных средствах и пищевой продукции.

Генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев отметил, что России удалось укрепить свои позиции в Африке за счет инвестиций в развивающиеся проекты. Он подчеркнул, что с 2015 года происходит ежегодное увеличение экспорта на 23%.

«Африканские страны являются нашими стратегическими торговыми партнерами. РЭЦ создает все условия, чтобы сделать это возможным», — заявил Слепнев.

Собрание Афрексимбанка в Москве стало важным этапом подготовки к российско-африканскому саммиту и экономическому форуму, которые пройдут 23–24 октября в Сочи. Усилия России направлены на то, чтобы предстоящий саммит в Сочи стал успешной площадкой для диалога и обеспечил экономический прорыв, подытожил Зданевич.