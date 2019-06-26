Путин на G20 обсудит с лидером Египта полное возобновление авиасообщения

Москва, 26 июня. Президент РФ Владимир Путин обсудит с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в рамках саммита G20 в Осаке вопрос восстановления полноформатного авиасообщения между странами.

Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, «на повестке дня — восстановление полноформатного авиационного сообщения между Россией и Египтом», передает RT. Будут обсуждаться вопросы возобновления перелетов из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

В апреле президенты уже поднимали данную тему при встрече на полях форума «Один пояс — один путь» в Китае. По сообщению представителя египетского правительства, Путин тогда «одобрил усилия египетских властей по обеспечению безопасности аэропортов, что должно поддержать возобновление российских авиарейсов по окончании проходящих в настоящее время технических консультаций между сторонами».

Незадолго до этого вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в интервью «Известиям» заявил, что чартерные рейсы в египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновиться ориентировочно к октябрю текущего года. Он подчеркнул, что «туриндустрия давно готова к возвращению Египта».

Он также отметил, что возвращение Египта на туристический рынок России усилит конкуренцию, что приведет к удешевлению туров в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

Авиационное сообщение между Россией и Египтом было остановлено в ноябре 2015 года после авиакатастрофы российского пассажирского лайнера, сообщала «Газета.ру». В апреле прошлого года было восстановлено регулярное авиасообщение.