ФАН разъясняет: «Дождь» пытается дискредитировать РКН и закон об устойчивом Рунете

Роскомнадзор начал сбор данных о точках обмена трафиком операторов связи на территории РФ. Это делается в рамках подготовки к реализации закона об устойчивом Рунете, вступающего в силу 1 ноября. Но телеканал «Дождь» решил использовать стандартную ситуацию, чтобы в очередной раз дискредитировать органы власти России. Каким образом— читайте в рубрике «ФАН разъясняет».

СМИ, деятельность которого носит антироссийский характер, опубликовало новость, из которой следует, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) якобы в принудительном порядке заставляет провайдеров предоставить информацию о точках обмена трафиком. В заголовке так и говорится: Роскомнадзор направил провайдерам требования о выполнении закона о «суверенном интернете». А далее отмечается, что закон еще не вступил в силу.

Таким образом «Дождь» сразу же дает понять своим читателям, что Роскомнадзор «совсем обнаглел» и действует, мягко говоря, вне правового поля.

Примечательно, что на сайте телеканала приводится копия письма, которое получили операторы связи от управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. И там не выдвигаются никакие требования. Там есть вполне учтивая формулировка «просим предоставить информацию», то есть просьба.

При этом на сайте Роскомнадзора тоже сообщается о сборе информации с провайдеров в рамках подготовки к реализации закона об устойчивом Рунете. И там не скрывается, что этот закон вступит в силу лишь 1 ноября 2019 года. Поэтому телеканал «Дождь» вовсе не сделал никакого открытия, ничьих «злодеяний» не разоблачил.

А вот сам «Дождь» в очередной раз доказал, что сколько угодно будет вводить своих читателей в заблуждение, рассказывая о «беспределе» российских органов власти и правопорядка и критикуя российские законы.

Сочиняя заголовки для своих публикаций, «Дождь» готов искажать информацию, лишь бы большее число читателей повелось на его провокации и кликало по его ссылкам в новостных агрегаторах.

Напомним, проект «ФАН разъясняет» появился после того, как Федеральное агентство новостей столкнулось с тотальной идеологической цензурой со стороны либеральных СМИ, которые заблокировали аккаунт ФАН на своих интернет-ресурсах, не давая сотрудникам нашего агентства возможности комментировать их материалы и вступать в дискуссии с авторами антироссийских публикаций.

Попытки начать диалог с такими изданиями, как «Эхо Москвы», «Радио Свобода», «Новая газета» и другими, причем — на их территории, предпринимались ФАН весной этого года. Но очень скоро так называемые либеральные СМИ стали блокировать официальные аккаунты агентства на своих сайтах и в пабликах в соцсетях или удалять оставляемые с них комментарии, несмотря на то, что они отвечали всем требованиям этих ресурсов.

В результате ФАН был вынужден перенести дискуссию на свою территорию и здесь разъясняет, почему информация, тиражируемая нашими оппонентами, вводит людей в заблуждение, и для чего это нужно тем, кто делает подобные лживые и провокационные публикации.