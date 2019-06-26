Володин: Россия покинет ПАСЕ, если не восстановит полные права в организации. События дня. ФАН-ТВ

Россия покинет ПАСЕ?
Россия либо вернет полные права, либо покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). С таким лозунгом к депутатам обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин, и все фракции единогласно его поддержали. Казалось бы, решенный вопрос участия нашей страны в ассамблее, увы, сегодня снова под угрозой. Комитет ПАСЕ рекомендовал восстановить российскую делегацию в правах, но с определенными условиями, а противники в лице Украины и ряда других стран и вовсе предлагают продолжить санкционное давление:
«Звучат безумные предложения не допустить Россию в мониторинговую группу, не дать ей возможность выступать с докладами, не дать возможность возглавлять комиссии рабочей группы, но и другие решения, которые ставят крест на понятие парламентаризма и демократию. Либо полноценные права у нашей делегации, и они должны быть незыблемы, либо мы покидаем ПАСЕ», — заявил Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ.
Конфликт России и ПАСЕ начался в 2014 году после воссоединения нашей страны с Крымом. Что, как известно, вызвало бурную реакцию Запада и мощную волну санкций — они коснулись и европейской ассамблеи. Москва лишилась права голоса и ряда полномочий, но не стала терпеть беспредел: отозвала делегацию и отказалась платить членские взносы. И вот это по ПАСЕ, кажется, ударило весьма серьезно. Спустя пять лет ассамблея все же приняла резолюцию о полноправном возвращении России: 118 делегатов проголосовали за и 62 против. Но теперь это решение, кажется, на грани срыва.
«Дорожный» Госсовет
Волнующая, болезненная и, кажется, вечная для нашей страны тема — каких только эпитетов не подберешь для российских дорог. Сегодня Госсовет во главе с президентом Владимиром Путиным обсудил вопросы инфраструктуры, безопасности и всего, что интересует как водителей, так и пешеходов. Ситуация на дорогах, увы, еще далека от идеала, хотя есть и заметный прогресс. По мнению Владимира Путина, добиться еще больших успехов можно, если серьезно заняться регионами:
«Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало. Общая протяженность дорог высшей первой категории увеличилась, правда, за последние четыре года на 2 423 километра, причем главным образом за счет федеральных трасс. Здесь дороги, полностью соответствующие нормативным требованиям, составляют 83%. А вот доля таких дорог регионального значения по-прежнему не дотягивает даже до половины», — заявил Владимир Путин, президент России.
Для системных перемен в дорожной инфраструктуре президент поручил каждому региону разработать программу, рассчитанную до 2024 года. Путин предложил опираться и на программы государственно-частного партнерства. Но сегодня актуален вопрос не только строительства дорог, но и их обустройства, в том числе освещенности, ведь это напрямую влияет на безопасность:
«С этим у нас, прямо скажем, беда. За пределами агломераций практически на всех дорогах — кромешная темень. И дело не только в неразвитой инфраструктуре. Дело, надо об этом прямо сказать, в объективном дефиците средств: ночной тариф на электроэнергию достаточно дорогой. Это вынужденная экономия, и она приводит, к сожалению, к авариям и трагедиям», — продолжил президент.
В связи с этим Путин поручил решить вопрос с тарифами для освещения. Он отметил, что большинство ДТП все же происходит из-за водителей и грубого нарушения ПДД. Но в целом число таких аварий постепенно снижается. А вот приоритет безопасности на дорогах только растет.
Нота протеста
История с американцем Полом Уиланом, похоже, обернется новым дипломатическим скандалом. Посольство США в России выразили протест из-за «неподобающего обращения» с Уиланом в московском СИЗО. Там гражданин Штатов (и, к слову, еще трех стран — Британии, Ирландии, Канады) находится уже полгода по обвинению в шпионаже, за что ему грозит от 10 до 20 лет заключения. Уилана задержали еще 28 декабря — оперативники нашли при нем загадочную флешку — не просто секретные документы, а гостайну с информацией о спецслужбах. Впрочем, сам американец этого не скрывает, но и вину не признает, считая, что его подставили. По словам Уилана, ни о какой тайне он и близко не знал, а на флешке, которую ему передал знакомый, ожидал увидеть лишь фото из совместной поездки. Но следствие, кажется, в этой версии, мягко говоря, сомневается. И теперь вновь встает вопрос, уж не готовят ли США плацдарм для обмена Пола Уилана на Марию Бутину, осужденную в США на 1,5 года за работу иностранным агентом без регистрации. Она, в общем-то, тоже жаловалась на трудные тюремные условия. Однако, что касается обмена, в российском МИД на это пока смотрят скептически. По крайней мере, до тех пор, пока Уилану не вынесут окончательный приговор. Только вот похоже, что на свободу Бутина выйдет гораздо раньше, чем предполагаемый американский шпион.