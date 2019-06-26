Володин: Россия покинет ПАСЕ, если не восстановит полные права в организации. События дня. ФАН-ТВ

Россия покинет ПАСЕ? Россия либо вернет полные права, либо покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). С таким лозунгом к депутатам обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин, и все фракции единогласно его поддержали. Казалось бы, решенный вопрос участия нашей страны в ассамблее, увы, сегодня снова под угрозой. Комитет ПАСЕ рекомендовал восстановить российскую делегацию в правах, но с определенными условиями, а противники в лице Украины и ряда других стран и вовсе предлагают продолжить санкционное давление: «Звучат безумные предложения не допустить Россию в мониторинговую группу, не дать ей возможность выступать с докладами, не дать возможность возглавлять комиссии рабочей группы, но и другие решения, которые ставят крест на понятие парламентаризма и демократию. Либо полноценные права у нашей делегации, и они должны быть незыблемы, либо мы покидаем ПАСЕ», — заявил Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ. Конфликт России и ПАСЕ начался в 2014 году после воссоединения нашей страны с Крымом. Что, как известно, вызвало бурную реакцию Запада и мощную волну санкций — они коснулись и европейской ассамблеи. Москва лишилась права голоса и ряда полномочий, но не стала терпеть беспредел: отозвала делегацию и отказалась платить членские взносы. И вот это по ПАСЕ, кажется, ударило весьма серьезно. Спустя пять лет ассамблея все же приняла резолюцию о полноправном возвращении России: 118 делегатов проголосовали за и 62 против. Но теперь это решение, кажется, на грани срыва.

«Дорожный» Госсовет Волнующая, болезненная и, кажется, вечная для нашей страны тема — каких только эпитетов не подберешь для российских дорог. Сегодня Госсовет во главе с президентом Владимиром Путиным обсудил вопросы инфраструктуры, безопасности и всего, что интересует как водителей, так и пешеходов. Ситуация на дорогах, увы, еще далека от идеала, хотя есть и заметный прогресс. По мнению Владимира Путина, добиться еще больших успехов можно, если серьезно заняться регионами: «Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало. Общая протяженность дорог высшей первой категории увеличилась, правда, за последние четыре года на 2 423 километра, причем главным образом за счет федеральных трасс. Здесь дороги, полностью соответствующие нормативным требованиям, составляют 83%. А вот доля таких дорог регионального значения по-прежнему не дотягивает даже до половины», — заявил Владимир Путин, президент России. Для системных перемен в дорожной инфраструктуре президент поручил каждому региону разработать программу, рассчитанную до 2024 года. Путин предложил опираться и на программы государственно-частного партнерства. Но сегодня актуален вопрос не только строительства дорог, но и их обустройства, в том числе освещенности, ведь это напрямую влияет на безопасность: «С этим у нас, прямо скажем, беда. За пределами агломераций практически на всех дорогах — кромешная темень. И дело не только в неразвитой инфраструктуре. Дело, надо об этом прямо сказать, в объективном дефиците средств: ночной тариф на электроэнергию достаточно дорогой. Это вынужденная экономия, и она приводит, к сожалению, к авариям и трагедиям», — продолжил президент. В связи с этим Путин поручил решить вопрос с тарифами для освещения. Он отметил, что большинство ДТП все же происходит из-за водителей и грубого нарушения ПДД. Но в целом число таких аварий постепенно снижается. А вот приоритет безопасности на дорогах только растет.